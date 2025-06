L’incontro tra Andrea Bocelli e Jannik Sinner: nasce “Polvere e Gloria”, un inno alla perseveranza

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La musica e lo sport si fondono in un nuovo progetto che promette di emozionare il pubblico. “Polvere e Gloria“, il brano che vede la collaborazione tra il celebre tenore Andrea Bocelli e il giovane campione di tennis Jannik Sinner, sarà disponibile dal 20 giugno per Decca Records / Universal Music. Questo pezzo rappresenta un dialogo tra generazioni diverse, unite dalla passione e dalla dedizione verso i propri percorsi.

La sinergia tra Bocelli e Sinner

In “Polvere e Gloria“, la voce calda e potente di Andrea Bocelli si intreccia con le parole sincere di Jannik Sinner, creando un’atmosfera unica. Il brano, che alterna versi in italiano e in inglese, si presenta come una riflessione profonda sulla vita e sull’impegno. Le frasi pronunciate da Sinner, come “All you have to do is to be yourself” e “Improve every day”, risuonano come pensieri che invitano alla riflessione, mentre la voce lirica di Bocelli aggiunge un tocco di intensità e solennità. La combinazione di questi due artisti, provenienti da mondi apparentemente distanti, dimostra come la passione possa unire le persone, rendendo ogni passo del percorso significativo.

Il brano è stato scritto da un team di autori di talento, tra cui Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope e lo stesso Bocelli. La produzione è stata curata da PPG Pierpaolo Guerrini. “Polvere e Gloria” si presenta come un omaggio alla fatica e alla bellezza del viaggio, sottolineando l’importanza di perseverare e di affrontare le sfide quotidiane con un sorriso. La “linea sottile che trasforma la polvere in gloria” diventa così un tema centrale, rappresentando il valore della resilienza e della determinazione.

Le parole di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli ha condiviso il suo entusiasmo per questa collaborazione, definendola un’esperienza affascinante. Ha sottolineato come, nonostante le differenze tra i loro mondi, ci sia una connessione profonda nell’impegno e nella ricerca di autenticità e bellezza. Bocelli ha espresso la sua ammirazione per Sinner, non solo per il suo talento sportivo, ma anche per la sua umiltà e forza interiore. Queste qualità, secondo il tenore, sono fondamentali per affrontare le sfide della vita e raggiungere i propri obiettivi.

L’emozione di Jannik Sinner

Jannik Sinner, attualmente il numero uno al mondo nel tennis, ha espresso il suo onore e la sua felicità nel partecipare a questo progetto insieme a Bocelli. Ha descritto l’emozione di sentire la propria voce in un brano del celebre tenore, un’esperienza che ha definito unica e straordinaria. Sinner ha riconosciuto l’importanza di Bocelli come rappresentante della cultura italiana nel mondo, sottolineando quanto sia significativo per lui far parte di un progetto così prestigioso.

Il videoclip e la dimensione intima del progetto

Il videoclip di “Polvere e Gloria“, diretto da Gaetano Morbioli, accompagna il brano con immagini inedite e private dell’infanzia e dell’adolescenza di Bocelli e Sinner. Le riprese attuali, realizzate nella tenuta toscana del Maestro, offrono uno sguardo autentico e intimo sull’incontro tra i due artisti. Tra campi dorati e silenzi carichi di significato, il videoclip riesce a catturare l’essenza di questo progetto, mostrando i due protagonisti in un contesto che parla di casa e di radici.

“Polvere e Gloria” si presenta come un incontro inaspettato ma perfetto, unendo due mondi che condividono valori fondamentali come dedizione, autenticità e amore per ciò che si è scelto di essere. Questo brano non è solo una canzone, ma un vero e proprio manifesto di vita, capace di ispirare chiunque si trovi a percorrere il proprio cammino.

