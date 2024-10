Ligabue puntano a Sanremo 2025: una possibile ospitata per rimediare al passato

Luciano Ligabue, icona della musica italiana, ha dichiarato recentemente di voler tornare sul palco del Festival di Sanremo nel 2025. La sua ultima performance nel 2019, da lui definita deludente, ha riacceso i riflettori su una trattativa che potrebbe concretizzarsi nel prossimo futuro. Con il 2025 che segna importanti anniversari per la sua carriera, si fa sempre più insistente l’ipotesi di un ritorno straordinario al Teatro Ariston.

La performance a Sanremo 2019: un ricordo particolare

Nel 2019, Luciano Ligabue fu invitato da Claudio Baglioni a partecipare al Festival di Sanremo, ma la sua esibizione è rimasta impressa non solo per la musica ma anche per il siparietto comico che animò la serata. Ligabue fece ingresso sul palco seduto su un trono e con una chitarra di dimensioni straordinarie, accompagnato da un divertente scambio di battute con Claudio Bisio, co-conduttore insieme a Virginia Raffaele. Nonostante il suo medley che includeva tre dei suoi brani più noti, il pubblico espresse un certo applauso, il cantautore non nascose però il suo malcontento riguardo alla performance, rimarcando la sua difficoltà a calarsi nei panni di attore. La sensazione di “essere fuori posto” lo accompagnò anche nei giorni seguenti, lasciandogli un sentimento di rammarico che ora vorrebbe colmare.

Ligabue e l’intervista di Tv Sorrisi e Canzoni

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Ligabue ha messo in chiaro il suo desiderio di tornare al Festival: «Al Festival di Sanremo prima o poi ci devo tornare perché l’ultima volta, nel 2019, mi è rimasto l’amaro in bocca», ha dichiarato. Nel suo racconto, il cantautore ha rivelato di aver voluto portare un’atmosfera “punk” sul palco, ma la tensione e l’ansia lo portarono a sentirsi a disagio, facendogli perdere di vista il divertimento iniziale che aveva immaginato. I suoi toni nostalgici e il desiderio di rimediare a quella esperienza poco soddisfacente lasciano intendere che una nuova esibizione potrebbe avere una carica simbolica importante per lui.

Le celebrazioni per il 2025: anniversari e concerti

Il 2025 si preannuncia un anno di grandi festeggiamenti per Ligabue, che avrà diversi traguardi da celebrare. Innanzitutto, ricorrerà il trentesimo anniversario dell’uscita di “Buon compleanno Elvis”, il suo quinto album, pubblicato nel 1995. Inoltre, il primo estratto da quella raccolta, “Certe notti”, compirà anch’essa trent’anni, rappresentando una delle più significative hit della sua carriera. Non meno importante è il ventennale del primo grande evento “Campovolo”, tenutosi nel 2005 all’Aeroporto di Reggio Emilia, che rappresentò un momento epocale per la musica dal vivo in Italia.

Date le celebrazioni straordinarie in programma, sorge naturale l’idea di un ritorno di Ligabue sul palco del Teatro Ariston. Attualmente, Carlo Conti, che è uno dei nomi caldi per la direzione artistica del Festival, potrebbe viepiù esplorare l’opzione di un’invitata di Ligabue, sia per un ospite d’onore che per una eventuale partecipazione in gara. Tuttavia, molti scommettono più su un’ospitata celebrativa, congeniale per festeggiare i suoi traguardi e il suo impatto duraturo nel panorama musicale italiano.

Che la trattativa si concretizzi o meno, l’attesa per Sanremo 2025 è già palpabile, e il desiderio di rivedere Ligabue sul palco di uno dei festival musicali più celebri del mondo è già nei cuori dei suoi fan.