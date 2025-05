Liev Schreiber protagonista della nuova serie crime di Apple TV+ ispirata ai romanzi di Lars Kepler

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Apple TV+ ha recentemente annunciato un nuovo progetto televisivo che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di thriller e crime. La serie, basata sui romanzi di successo dello scrittore svedese Lars Kepler, vedrà Liev Schreiber nel ruolo principale, affiancato da un cast di alto profilo. Con una trama avvincente e un’ambientazione che mescola atmosfere scandinave e americane, questo adattamento si preannuncia come uno dei titoli più attesi del prossimo anno.

La trama della serie e i personaggi principali

Liev Schreiber, noto per il suo ruolo in “Ray Donovan”, interpreterà Jonah Lynn, un detective con un passato da ex soldato. Dopo aver vissuto a lungo nelle strade difficili di Philadelphia, Jonah decide di trasferirsi in una cittadina tranquilla della Pennsylvania occidentale in cerca di una vita più serena. Tuttavia, la sua nuova esistenza viene bruscamente interrotta dall’arrivo di un astuto serial killer, Jurek Walter, interpretato da Stephen Graham, famoso per il suo lavoro in “Boardwalk Empire”. La presenza di Walter minaccia non solo la sicurezza della comunità, ma anche quella della famiglia di Jonah.

La situazione si complica ulteriormente con la scomparsa di una vittima di Jurek, costringendo Jonah a coinvolgere la sua figlia adottiva, l’agente dell’FBI Saga Bauer, interpretata da Zazie Beetz, vista in “Atlanta”. La sinossi rilasciata da Apple TV+ suggerisce che la tensione aumenterà man mano che Jonah si troverà a dover affrontare scelte difficili per proteggere ciò che ama. La serie promette di esplorare temi di giustizia, sacrificio e la lotta contro il male, elementi tipici delle opere di Lars Kepler.

Dettagli sulla produzione e il team creativo

La nuova serie crime sarà composta da dieci episodi e sarà prodotta da A+E Studios in collaborazione con Range Studios. La sceneggiatura è affidata a Rowan Joffe, vincitore del BAFTA, e John Hlavin, entrambi anche showrunner e produttori esecutivi del progetto. Le riprese sono programmate per iniziare nell’estate del 2025 a Pittsburgh, una scelta che potrebbe offrire un’ambientazione unica e suggestiva per la storia.

Tim Van Patten, noto per il suo lavoro in serie di successo come “Black Mirror” e “Masters of the Air”, dirigerà i primi due episodi, portando la sua esperienza e il suo talento a un progetto di grande rilevanza. Oltre a recitare, Schreiber e Beetz assumeranno anche ruoli di produttori esecutivi, garantendo un forte coinvolgimento nella realizzazione della serie. Altri nomi di spicco nel team di produzione includono Øystein Karlsen, David Rysdahl, Dorothy Fortenberry e Niclas Salomonsson, insieme agli stessi Lars Kepler, che contribuiranno a mantenere l’autenticità delle storie originali.

Il fenomeno dei romanzi di Lars Kepler

I romanzi di Lars Kepler, pseudonimo della coppia di scrittori svedesi Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril, hanno riscosso un enorme successo a livello internazionale. Le storie, che seguono le indagini del detective Joona Linna, hanno conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, grazie a trame avvincenti e personaggi ben sviluppati. Tradotti in 40 lingue e distribuiti in oltre 170 paesi, i libri di Kepler hanno venduto più di 18 milioni di copie, consolidando la loro posizione tra i thriller più letti a livello globale.

La popolarità di questi romanzi ha spinto la produzione di una serie televisiva, che si propone di portare sullo schermo le atmosfere cupe e intriganti delle opere di Kepler. Con un cast di talento e una produzione di alta qualità, la serie di Apple TV+ potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per i fan della letteratura crime e per coloro che cercano storie avvincenti e ricche di suspense.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!