Lewis Pullman si offre per il ruolo di Joaquin Phoenix nel nuovo film di Todd Haynes

Un cambio di attori in un progetto cinematografico spesso crea aspettative e discussioni. Nel caso del film romantico di Todd Haynes, che esplora una storia d’amore gay ambientata negli anni ’30 a Los Angeles, l’abbandono di Joaquin Phoenix ha lasciato un vuoto significativo. Lewis Pullman, giovane attore noto per ruoli in produzioni di alto profilo, ha espresso il suo interesse a sostituire Phoenix, portando nuove speranze per il futuro del film.

La situazione del progetto di Todd Haynes

Il film di Todd Haynes, atteso per il grande schermo, si propone di raccontare una storia d’amore omosessuale in un periodo storico complesso e affascinante. La produzione era in procinto di iniziare e dopo mesi di preparativi, l’abbandono di Joaquin Phoenix ha bruscamente stoppato il processo. Phoenix, che aveva accettato il ruolo inizialmente con entusiasmo, si è ritirato dalla pellicola solo cinque giorni prima della data di inizio delle riprese senza fornire motivazioni chiare, lasciando il progetto in una fase di incertezza.

Non solo il suo addio ha causato ritardi, ma ha anche sollevato interrogativi sui motivi di tale decisione e sulla possibilità di trovare un sostituto di peso. La pellicola, che si preannuncia come un racconto intenso e profondo, dovrà ora confrontarsi con l’emergente candidatura di Lewis Pullman e quella di altri potenziali attori in corsa per il ruolo principale.

La disponibilità di Lewis Pullman

Nel contesto di questa incertezza, Lewis Pullman ha manifestato il proprio desiderio di essere preso in considerazione per il ruolo di protagonista. Parlano della sua disponibilità in un episodio recente del podcast “Just for Variety“. Pullman ha dichiarato: “Mi piacerebbe ricevere quella chiamata. È un’idea brillante. Sono qui. Sono pronto.” Questo entusiasmo e prontezza possono risultare allettanti per i produttori, poiché Pullman ha già dimostrato il proprio talento in produzioni di successo, in particolare in Top Gun: Maverick, dove ha condiviso il set con Danny Ramirez.

Pullman, oltre a mostrare interesse per il film di Haynes, avrà un ruolo di rilievo anche nel remake di Le notti di Salem e nel film Marvel Thunderbolts. Le sue esperienze recenti nel cinema e la sua crescente popolarità gli conferiscono una certa credibilità e attrattiva come sostituto di Phoenix, un attore di calibro che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico.

Le dichiarazioni di Joaquin Phoenix

Nonostante l’interesse di Pullman, rimane misterioso il motivo del ritiro di Joaquin Phoenix dal progetto. Durante la Mostra del Cinema di Venezia, l’attore ha evitato di fornire dettagli, dichiarando: “Se lo facessi, condividerò semplicemente il mio punto di vista, e gli altri creativi non sono qui per dire la loro, quindi non penso che sarebbe utile.” Questa evasività ha alimentato speculazioni fra i fan e gli esperti del settore, rendendo la situazione ancora più avvincente.

La scelta di Phoenix di non approfondire il suo ritiro crea un velo di mistero attorno al progetto di Haynes, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi futuri. Man mano che si avvicinano i tempi di produzione e il casting viene definito, lo scenario rimane aperto a diverse possibilità. La ricerca di un nuovo protagonista è solo l’inizio di una serie di decisioni critiche che definiranno il futuro del film e il suo successo al botteghino.