L’eternauta: la serie Netflix che riporta in vita un capolavoro del fumetto argentino

La serie “L’Eternauta”, disponibile su Netflix, rappresenta un adattamento audace e coinvolgente dell’omonimo fumetto di Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López. Con la partecipazione di Ricardo Darín, uno dei più celebri attori argentini, la produzione si distingue per la sua capacità di coniugare una narrazione avvincente con significati profondi e attuali. La serie, composta da sei episodi, ha debuttato in un momento particolare, coincidente con un blackout che ha colpito Spagna e Portogallo, creando un parallelo intrigante con la trama apocalittica della storia.

Un blackout che anticipa l’apocalisse

Il blackout che ha colpito Buenos Aires, e che ha avuto ripercussioni in altre parti del mondo, funge da catalizzatore per gli eventi narrati in “L’Eternauta”. Alfredo Favalli, noto come Tano, uno dei protagonisti, scopre che solo le tecnologie più datate riescono a resistere a questa interruzione. Le vecchie automobili e le radio analogiche diventano simboli di resistenza in un contesto in cui la modernità sembra fallire. Questo elemento non è solo un espediente narrativo, ma porta con sé un significato metaforico profondo, suggerendo che le radici del passato possono offrire soluzioni in tempi di crisi.

La serie si apre con la quotidianità di Juan Salvo e dei suoi amici, impegnati in una serata di carte. Tuttavia, l’atmosfera familiare viene rapidamente stravolta dall’arrivo di una neve mortale, che segna l’inizio di una vera e propria lotta per la sopravvivenza. La trama si sviluppa attraverso l’interazione tra i personaggi, le relazioni familiari e le sfide esterne, creando un mix di tensione e introspezione. La neve, silenziosa e letale, diventa il simbolo di un pericolo imminente, che costringe i protagonisti a confrontarsi con le loro paure e le loro scelte.

L’adattamento di un classico

Bruno Stagnaro, il creatore della serie, ha affrontato la sfida di adattare un fumetto complesso e ricco di significati politici. “L’Eternauta” non è solo un racconto di fantascienza, ma un’opera che riflette le atrocità della dittatura argentina, un tema che Oesterheld ha esplorato con grande sensibilità. La serie riesce a rendere accessibile questa profondità anche a chi non ha familiarità con il fumetto originale, grazie a una narrazione che si intreccia con il presente.

La qualità della produzione è evidente non solo nella recitazione di Ricardo Darín, ma anche nella cura tecnica e artistica che caratterizza ogni episodio. La serie si distingue per la sua capacità di evocare atmosfere inquietanti, utilizzando paesaggi desolati e una colonna sonora che amplifica la tensione. L’abilità di Stagnaro nel creare suspense e nel gestire i momenti di silenzio contribuisce a costruire un’esperienza visiva intensa, che invita lo spettatore a riflettere su temi più ampi.

Critiche e apprezzamenti

Nonostante il successo, “L’Eternauta” ha ricevuto critiche che la definiscono lenta e superficiale. Tuttavia, tali opinioni sembrano trascurare la ricchezza narrativa della serie. Stagnaro ha dimostrato di saper utilizzare il linguaggio visivo per comunicare emozioni e significati, evitando il ricorso a spiegazioni eccessive. La sua capacità di mantenere un ritmo contemplativo permette di esplorare la psicologia dei personaggi e le dinamiche sociali in modo più profondo.

La rappresentazione di una Buenos Aires deserta e innevata offre uno spettacolo visivamente affascinante, mentre la paranoia e l’ansia di Juan Salvo rispecchiano le inquietudini del nostro tempo. La serie riesce a catturare l’essenza di un’epoca in cui il confine tra realtà e finzione si fa sempre più labile, invitando lo spettatore a interrogarsi sulle proprie paure e sulle sfide del presente.

In sintesi, “L’Eternauta” si presenta come un’opera che, pur radicata in un contesto specifico, riesce a parlare a un pubblico globale, affrontando temi universali e attuali. La serie rappresenta un importante passo avanti nella narrazione audiovisiva argentina, dimostrando che il passato può ancora offrire spunti significativi per il futuro.

