Leone d’Oro alla carriera per Elizabeth LeCompte: un riconoscimento al teatro innovativo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Biennale di Venezia ha celebrato un momento straordinario con la consegna del Leone d’Oro alla carriera a Elizabeth LeCompte, una delle figure più influenti del teatro sperimentale internazionale e fondatrice del Wooster Group di New York. La cerimonia, che ha avuto luogo nella suggestiva Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian, ha visto la partecipazione di personalità di spicco e ha messo in luce il contributo di LeCompte al panorama teatrale contemporaneo.

Un tributo emozionante da Willem Dafoe

La presentazione del premio è stata affidata all’attore Willem Dafoe, direttore del 53esimo Festival Internazionale del Teatro, che ha condiviso con LeCompte una lunga carriera artistica all’interno del Wooster Group. Il suo discorso ha avuto il tono di un vero e proprio atto scenico, ricco di emozione e gratitudine. Dafoe ha descritto LeCompte non solo come una guida artistica, ma anche come una compagna di vita, sottolineando l’importanza del suo lavoro nel creare un universo teatrale dove ogni gesto diventa un atto politico e poetico. Le sue parole hanno reso omaggio a una carriera che ha saputo sfidare le convenzioni e spingere i confini del teatro.

Il Leone d’Oro: un riconoscimento a una carriera innovativa

Il Leone d’Oro, consegnato dal presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, rappresenta un riconoscimento per oltre cinquant’anni di attività artistica. Elizabeth LeCompte ha rivoluzionato la scena teatrale, mescolando testi classici con materiali d’archivio, nuove tecnologie e performance fisica, creando un linguaggio scenico radicale e visivamente innovativo. La sua capacità di affrontare temi complessi come il razzismo, la violenza di genere e l’alienazione capitalista ha reso le sue opere non solo significative, ma anche profondamente attuali.

Nata nel New Jersey nel 1944, LeCompte ha fondato il Wooster Group negli anni Settanta, dando vita a una delle compagnie più influenti del teatro contemporaneo. Le sue regie, tra cui titoli iconici come “Rumstick Road“, “Lsd “, “Hamlet” e “Cry“, hanno saputo rielaborare i classici con un approccio innovativo, utilizzando video estremi, ironia e scenografie immersive per coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica.

Un gesto di condivisione e riconoscimento collettivo

Durante il suo discorso di ringraziamento, Elizabeth LeCompte ha voluto condividere il Leone d’Oro con il suo gruppo di lavoro, sottolineando l’importanza del metodo collettivo che ha sempre caratterizzato la sua carriera. Ha descritto il Wooster Group come un esperimento in continua evoluzione, un luogo di incontro tra corpi, macchine e testi, dove si cerca costantemente di rompere le convenzioni per creare qualcosa di nuovo. Le sue parole hanno messo in evidenza il valore del lavoro di squadra e il contributo di ogni singolo membro della compagnia.

LeCompte ha espresso la sua gratitudine per i collaboratori che l’hanno accompagnata nel suo percorso artistico, affermando che il premio rappresenta anche il loro impegno e la loro creatività. Questo gesto di riconoscimento collettivo ha reso la cerimonia ancora più significativa, evidenziando l’importanza della comunità artistica nel processo creativo.

Un percorso di successi e riconoscimenti internazionali

Il Leone d’Oro si aggiunge a una lunga lista di premi internazionali ricevuti da Elizabeth LeCompte, tra cui la MacArthur Fellowship e la nomina a Cavaliere delle Arti e delle Lettere dal governo francese. La sua carriera è stata segnata da riconoscimenti che attestano il suo impatto nel mondo del teatro e la sua capacità di ispirare nuove generazioni di artisti. La cerimonia si è conclusa con un’intervista condotta dallo scrittore Lorenzo Pavolini, che ha reso omaggio a una figura che ha saputo reinventare il teatro d’avanguardia e affrontare le sfide del mondo contemporaneo con coraggio e creatività.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!