LEGO celebra il castello de La bella e la bestia con un nuovo set da collezione

LEGO continua a incantare i suoi fan con set che evocano ricordi e emozioni. Questa volta, il colosso danese del mattone ha deciso di omaggiare un classico dell’animazione Disney, il castello de La bella e la bestia. Questo set, dedicato ai nostalgici degli anni ’90, promette di far rivivere le avventure di Belle e della Bestia attraverso un’opera ricca di dettagli e fascino.

Un capolavoro da collezione

Il nuovo set LEGO dedicato al castello de La bella e la bestia è un’imponente costruzione composta da circa tremila mattoncini. Questo pezzo da collezione non è solo un omaggio al film, ma anche una sfida per gli appassionati di costruzioni. La complessità del set lo rende uno dei più grandi e impegnativi mai realizzati da LEGO negli ultimi anni. Con un prezzo di 279,99 dollari, rappresenta un investimento significativo per chi desidera aggiungere un pezzo iconico alla propria collezione.

Il design del castello è ricco di dettagli che richiamano le scene più memorabili del film. Ogni angolo è stato curato con attenzione, rendendo il set non solo un oggetto da costruire, ma anche un vero e proprio pezzo da esposizione. La somiglianza con il castello animato è sorprendente, e i fan del film non potranno fare a meno di apprezzare il lavoro svolto dai designer LEGO.

Personaggi iconici e dettagli affascinanti

All’interno del set, i collezionisti troveranno una selezione di minifig che rappresentano i personaggi principali del film. Tra questi, spiccano Belle, la Bestia, Gaston, Le Tont e Maurice. Ogni minifig è realizzata con cura, catturando l’essenza dei personaggi amati dal pubblico. Inoltre, non mancano gli abitanti del castello stregato, come Lumiere, Mrs. Brick e Tockins, che aggiungono un tocco di magia all’esperienza di costruzione.

Il set include anche diverse stanze iconiche del castello, come la cucina, la sala da pranzo e la gigantesca libreria. Ogni ambiente è progettato per riflettere l’atmosfera del film, permettendo ai costruttori di ricreare scene memorabili. La presenza della Bestia in entrambe le sue forme, mostruosa e umana, offre ulteriori possibilità di gioco e interazione, rendendo il set ancora più coinvolgente.

Un viaggio nel passato per i fan Disney

Per i “bambini degli anni ’90”, questo set rappresenta un ritorno al passato e un modo per rivivere le emozioni legate al film. La nostalgia gioca un ruolo fondamentale nell’attrattiva di questo prodotto, che non solo celebra un classico dell’animazione, ma invita anche le nuove generazioni a scoprire la storia di Belle e della Bestia.

Il castello de La bella e la bestia non è solo un set LEGO, ma un pezzo di storia che unisce diverse generazioni. La possibilità di costruire e interagire con i personaggi e gli ambienti del film offre un’esperienza unica, che va oltre il semplice gioco. Questo set è destinato a diventare un must-have per i collezionisti e gli appassionati di LEGO, consolidando ulteriormente il legame tra il mondo dei mattoncini e quello della magia Disney.

