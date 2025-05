Lea Michele torna a Broadway nel 2025: protagonista nel revival del musical Chess

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Lea Michele, celebre per il suo ruolo in Glee, ha annunciato il suo atteso ritorno a Broadway nel 2025. L’attrice e cantante interpreterà il ruolo principale nella nuova produzione del musical Chess, un’opera che mancava dal palcoscenico di Broadway dal 1988. Questo revival si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di teatro musicale.

La nuova produzione di Chess: dettagli e cast

Chess, un musical che ha fatto la sua prima nel West End nel 1986, è stato creato dalle menti musicali di Benny Andersson e Björn Ulvaeus, noti per il loro lavoro con gli ABBA. La storia si sviluppa attorno a una competizione di scacchi tra un campione russo e uno americano, che si sfidano non solo sulla scacchiera, ma anche per conquistare l’amore della stessa donna, sullo sfondo della Guerra Fredda. La nuova produzione si svolgerà allo Shubert Theatre di New York, un luogo iconico per il teatro di Broadway.

Insieme a Lea Michele, il cast include Aaron Tveit, noto per il suo ruolo in Les Misérables, e Nicholas Christopher, un altro performer di talento. La scelta di questi attori promette di portare nuova vita a un’opera già amata, rendendo il revival un’esperienza emozionante per il pubblico.

Il ritorno di Lea Michele a Broadway

La partecipazione di Lea Michele a Chess segna un importante ritorno per l’attrice, che ha già calcato il palcoscenico di Broadway nel 2022 nel ruolo di Fanny Brice nella produzione di Funny Girl. Michele ha recitato in questo spettacolo per un anno intero, dimostrando la sua versatilità e il suo talento nel teatro musicale.

Prima di diventare una star internazionale grazie a Glee, Lea Michele ha avuto una carriera consolidata a Broadway. Il suo debutto risale al 1995, quando interpretò Cosette nella versione infantile di Les Misérables. Da allora, ha partecipato a diverse produzioni, tra cui Ragtime nel 1998 e il revival de Il violinista sul tetto nel 2004. Nel 2006, ha ottenuto un grande successo con il ruolo di Wendla nel musical Spring Awakening, diretto da Michael Mayer, che tornerà a dirigere Michele in Chess.

Un’opera che ha segnato la storia del musical

Chess è un’opera che ha lasciato un segno indelebile nel panorama teatrale. La sua trama avvincente, unita a una colonna sonora memorabile, ha catturato l’attenzione del pubblico sin dalla sua prima. La storia, che affronta temi di rivalità, amore e politica, si presta a una reinterpretazione moderna, rendendo il revival di Broadway particolarmente atteso.

Con la direzione di Michael Mayer e un cast di talenti, il nuovo allestimento di Chess si propone di attrarre sia i fan di lunga data del musical che le nuove generazioni di spettatori. La combinazione di una narrazione intensa e di canzoni iconiche promette di offrire un’esperienza teatrale coinvolgente e indimenticabile.

Le aspettative sono alte per il ritorno di Lea Michele a Broadway e per la nuova produzione di Chess, che si preannuncia come uno dei principali eventi teatrali del 2025.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!