Le stelle brillano al festival di Cannes 2025: glamour e cinema sul red carpet

Il Festival di Cannes 2025 ha riunito le più grandi star del cinema internazionale, che hanno calcato il red carpet con eleganza e stile. Le celebrità hanno partecipato a interviste, conferenze stampa e hanno firmato autografi per i fan, mentre i fotografi immortalavano ogni istante. Tra i momenti più attesi, le star hanno posato per Vanity Fair, aggiungendo un tocco di glamour all’evento. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di figure di spicco come Bella Hadid, Elle Fanning e Isabelle Huppert, ognuna con un ruolo significativo nel panorama cinematografico.

Bella Hadid e Chopard: un’apertura scintillante

Bella Hadid ha avuto un ruolo di primo piano alla cerimonia di apertura del festival, rappresentando Chopard, la maison che disegna la prestigiosa Palma d’Oro. La sua presenza ha attirato l’attenzione, non solo per la sua bellezza, ma anche per il legame con un marchio che ha una lunga storia di collaborazione con il festival. La modella ha posato con grazia, incapsulando l’essenza del glamour di Cannes. La sua partecipazione ha sottolineato l’importanza della moda e del cinema, due mondi che si intrecciano in modo affascinante durante questo evento.

Elle Fanning e il film “Valeur sentimentale”

Elle Fanning, parte del cast del film “Valeur sentimentale”, ha rappresentato un altro momento clou della serata. Il film è in competizione ufficiale e ha suscitato grande attesa tra gli appassionati di cinema. Fanning ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto e per l’opportunità di essere parte di un festival così prestigioso. La sua performance nel film è stata lodata dalla critica, e la sua presenza sul red carpet ha ulteriormente accresciuto l’interesse attorno alla pellicola. La giovane attrice ha dimostrato di essere una delle protagoniste emergenti del panorama cinematografico internazionale.

Jeremy Strong e il suo stile unico

Un altro volto noto del festival è stato Jeremy Strong, noto per il suo ruolo nella serie “Succession”. Prima di assumere il suo ruolo di giurato nella selezione ufficiale, ha trovato il tempo di posare per i fotografi. Indossava un elegante completo color pesca di Loro Piana, abbinato a occhiali Jacques Marie Mage, un marchio per il quale ha disegnato un modello. La sua presenza ha aggiunto un tocco di classe all’evento, dimostrando che anche i giurati possono essere protagonisti sul red carpet. Strong ha condiviso la sua gioia di essere parte di un festival così iconico, sottolineando l’importanza del cinema nella società contemporanea.

Robert De Niro e il premio onorario

Durante la cerimonia di apertura, Robert De Niro ha ricevuto una Palma d’Oro onoraria, un riconoscimento della sua carriera straordinaria. Prima della premiazione, il suo collaboratore JR ha posato per i fotografi, sfoggiando un completo Gucci e un cappello Hermès. JR, noto per il suo lavoro artistico, ha dimostrato di saper affrontare il red carpet con la stessa maestria con cui si dedica alla sua arte. La presenza di De Niro e JR ha richiamato l’attenzione su un legame profondo tra cinema e arte, evidenziando come questi mondi possano intersecarsi in modi inaspettati.

Nadia Tereszkiewicz e il Prix Chopard

Infine, Nadia Tereszkiewicz ha posato per Vanity Fair prima di dirigersi verso la scalinata per il film “Testa o Croce”, selezionato per la sezione Un Certain Regard. La sua partecipazione è stata un richiamo alla copertina del numero speciale di Cannes di Vanity Fair, dove appare insieme ad altri sei talenti emergenti. Tra questi, Vassili Schneider, Raphaël Quenard, Lyna Khoudri, Panayotis Pascot, Anaïde Rozam e Marie Colomb, quest’ultima premiata con il Prix Chopard da Angelina Jolie. La presenza di questi giovani attori ha portato un’aria fresca al festival, dimostrando che il futuro del cinema è in buone mani.

Il Festival di Cannes 2025 si conferma come un palcoscenico di grande rilevanza per il mondo del cinema, dove glamour e talento si fondono in un evento che celebra l’arte cinematografica in tutte le sue forme.

