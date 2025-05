Le Remember Monday: il trio femminile che rappresenta il Regno Unito all’Eurovision 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della musica si prepara a un evento straordinario con l’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà a Basilea. Tra gli artisti in gara, spicca il trio tutto al femminile delle Remember Monday, pronte a portare sul palco un mix di energia e pop. Ma chi sono queste giovani artiste e quale storia si cela dietro il loro nome?

La nascita delle Remember Monday

Le Remember Monday sono composte da Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele, tre ragazze che si sono incontrate durante gli anni di studio al Farnborough College of Technology, situato nel Surrey. La loro amicizia si è sviluppata attorno a una passione comune: la musica. Ognuna di loro ha un background nel teatro musicale, il che ha contribuito a creare un legame forte e creativo.

Il lunedì, un giorno spesso considerato pesante, è diventato il loro momento di incontro. Era l’unico giorno in cui riuscivano a riunirsi per suonare e comporre insieme. Da questa abitudine è nato il nome del gruppo: Remember Monday, un richiamo a quei momenti di condivisione e creatività.

Il progetto musicale ha preso forma ufficialmente nel 2018. L’anno successivo, il trio ha fatto il suo debutto televisivo partecipando all’ottava edizione di The Voice UK. Durante la competizione, hanno eseguito una cover di “Kiss from a Rose” di Seal, conquistando l’attenzione della giudice Jennifer Hudson, che le ha scelte per la sua squadra. Anche se il loro percorso nel programma si è interrotto ai Knockouts, questa esperienza ha segnato l’inizio di una carriera promettente.

Negli anni successivi, le Remember Monday hanno pubblicato due EP, “Hysterical Women” e “Crazy Anyway“, insieme a diversi singoli che hanno messo in evidenza le loro abilità di scrittura. Nel 2023, hanno preso una decisione audace: lasciare i rispettivi lavori per dedicarsi completamente alla musica. Questa scelta si è rivelata vincente, culminando nell’annuncio da parte della BBC che sarebbero state le rappresentanti del Regno Unito all’Eurovision 2025 con il brano “What the Hell Just Happened?“.

Il brano “What the Hell Just Happened?”

Il pezzo che le Remember Monday porteranno a Basilea, “What the Hell Just Happened?“, esplora le emozioni di un gruppo di ragazze dopo una serata di divertimento, mescolando umorismo e piccole disavventure. La band ha descritto il brano come un riflesso della loro attuale sensazione di surrealismo. La loro amicizia, che dura da anni, ha reso possibile questo sogno che sembrava irraggiungibile.

Le ragazze hanno dichiarato: “È tutto molto surreale; non avremmo mai immaginato di fare qualcosa di simile. Quando eravamo bambine, molti di noi sognavano di diventare pop star, e ora stiamo vivendo quel sogno come tre migliori amiche. Essere la prima girlband a rappresentare il Regno Unito dal 1999 è un onore incredibile. Porteremo sul palco un sacco di divertimento e speriamo di offrire un’esperienza unica”.

La loro prima esibizione avverrà durante la seconda semifinale dell’Eurovision, il 15 maggio 2025. Essendo una delle Big 5, le Remember Monday accedono direttamente alla finale, ma la loro performance nella semifinale sarà un momento atteso dai fan.

La traduzione del testo di “What the Hell Just Happened?”

Il testo di “What the Hell Just Happened?” racconta in modo vivace e ironico le disavventure di una notte di festa. Alcuni passaggi chiave del brano includono momenti di confusione e divertimento, come la perdita di una scarpa o il risveglio con un tatuaggio misterioso. La canzone cattura l’essenza di una serata indimenticabile, con frasi che descrivono situazioni esilaranti e imprevedibili.

Il testo si apre con una serie di domande e affermazioni che riflettono il caos di una notte di festa, come “Che diavolo è appena successo?” e “Mi sono rotta un tacco, ho perso le chiavi”. Questi versi evocano immagini vivide di una serata trascorsa tra amici, con un mix di divertimento e disavventure. La canzone si conclude con un invito a vivere la vita al massimo, incoraggiando gli ascoltatori a non prendersi troppo sul serio.

Con una fanbase in continua crescita, che conta oltre mezzo milione di follower su TikTok e più di 11 milioni di like, le Remember Monday si preparano a conquistare il pubblico dell’Eurovision. La loro energia e il loro spirito giovanile promettono di lasciare un segno indelebile nella storia del festival musicale.

