Le ragazze 2024: storie di donne che hanno fatto la storia tornano su Raitre

Il programma “Le Ragazze”, condotto da Francesca Fialdini, si prepara a tornare sul piccolo schermo con nuove puntate autunnali. Il format, che rappresenta un racconto affascinante delle vite di donne significative nel panorama culturale italiano, ha conquistato il pubblico con la sua capacità di unire storie personali a momenti storici cruciali. Questa settima edizione promette di essere altrettanto coinvolgente, esplorando il percorso di donne che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle loro generazioni.

Le puntate autunnali: date e protagoniste

La nuova edizione di “Le Ragazze 2024” è stata inaugurata il 1° ottobre 2024 e si articolerà in diverse puntate. Ogni episodio si apre con la testimonianza di una figura femminile rappresentativa di un determinato periodo storico, per poi passare a storie di altre donne, spesso intrecciate tra loro.

La prima puntata ha visto come protagonista Brunella Tocci, Miss Italia del 1955, una delle rare vincitrici che ha scelto di non intraprendere la carriera da modella, focalizzandosi invece sul suo sogno di diventare giornalista. La sua esperienza si intreccia con quelle di Simona Marchini, attrice affermata, e Maria Bordiga, pastore del piccolo comune di Bagolino. Le loro storie, lontane tra loro per scelte di vita, si uniscono nel racconto di come il lavoro e le passioni hanno modellato il loro destino.

La programmazione prevede anche racconti di donne degli anni ’70 come Cinzia Pierantonelli, docente universitaria e studiosa di letteratura femminile, e Nadia Buoso, bigliettaia al Teatro La Fenice, che hanno vissuto esperienze significative che hanno segnato la loro vita personale e professionale.

Storie di vita e di battaglie personali

A fare da sfondo alla narrazione è la storia collettiva del Paese, in cui ciascuna protagonista rappresenta un tassello di un mosaico più ampio. Ogni racconto è accompagnato da materiali d’archivio che arricchiscono ulteriormente il contesto culturale in cui le protagoniste hanno vissuto. Il programma, infatti, non si limita a narrare aneddoti privati, ma mette in evidenza il valore delle esperienze femminili nel corso della storia italiana.

In particolare, le storie di vita vissuta offrono uno spaccato delle sfide affrontate dalle donne, dalle discriminazioni ai successi conquistati con fatica. La figura di Filomena Iemma, madre di Elisa Claps, racconta la disperazione di una madre che lotta contro l’oblio e l’ignoto di una tragedia familiare, mentre quella di Oriella Dorella, ballerina di punta, illustra come il talento possa aprire porte, anche in un settore come quello della danza, spesso ostile verso le donne che scelgono di farsi strada nel mondo della televisione.

Altre figure, come quella di Elisabetta Canitano, ginecologa attiva nel servizio pubblico e sostenitrice della legge 194 sull’aborto, esemplificano l’impegno delle donne nel contesto sociale e politico, ricordando che le battaglie personali spesso si intrecciano con questioni di grande rilevanza collettiva.

La conduzione di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, conduttrice del programma, ha dimostrato grande competenza nel portare avanti le storie di queste “ragazze”, creando uno spazio per la loro narrazione autentica e profonda. La sua esperienza nel mondo del giornalismo e della televisione le consente di interagire con le protagoniste in modo empatico, dando vita a dialoghi che fanno emergere l’essenza delle loro esperienze.

Il suo approccio riflessivo e sensibile garantisce che il pubblico non solo ascolti, ma si senta partecipe delle storie narrate. Fialdini ha dichiarato di sentirsi onorata di dare voce a donne la cui determinazione e resilienza possono ispirare le nuove generazioni, rendendo il programma un importante appuntamento della programmazione televisiva.

Quando e dove vedere Le ragazze 2024

Le puntate di “Le Ragazze 2024” sono trasmesse ogni martedì alle 21:20 su Raitre. Gli spettatori possono anche seguire le repliche e l’intero programma in streaming su RaiPlay, consentendo a tutti di scoprire e riscoprire le storie di queste donne straordinarie. Il pubblico è invitato a seguire le puntate per un viaggio che esplora le vite, le sfide e i trionfi delle donne italiane, rendendo omaggio a quelle che hanno tracciato il cammino in un mondo in continua evoluzione.