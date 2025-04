Le nuvole di Amleto: il nuovo spettacolo di Eugenio Barba in arrivo in Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’atteso spettacolo Le nuvole di Amleto, firmato dal celebre regista Eugenio Barba, sta per debuttare in Italia, portando con sé un carico di aspettative e recensioni entusiastiche provenienti dalla Francia. Questo lavoro, che unisce il genio di Shakespeare alla visione innovativa di Barba, si propone di esplorare temi profondi e universali attraverso una narrazione teatrale che sfida le convenzioni. La compagnia Odin Teatret, fondata da Barba nel 1964, ha rivoluzionato il panorama teatrale, creando un nuovo linguaggio artistico che continua a influenzare generazioni di artisti.

Il viaggio di Le nuvole di Amleto

Lo spettacolo avrà il suo debutto il 7 maggio al Teatro Menotti di Milano, per poi proseguire il 14 maggio all’Arena del Sole di Bologna e concludere il suo tour il 2 giugno alla Biennale di Venezia. La trama si intreccia con la vita di Shakespeare, in particolare con la tragica perdita del suo unico figlio maschio, Hamnet, avvenuta all’età di 11 anni. Questo elemento personale si riflette nel personaggio di Amleto, rendendo la rappresentazione ancora più intensa e significativa. Eugenio Barba, parlando del lavoro, ha sottolineato come la reazione del pubblico sia stata sorprendente, rivelando dettagli e sfumature che nemmeno gli artisti avevano notato durante le prove.

La genesi dello spettacolo

La creazione di Le nuvole di Amleto è stata un processo collettivo e organico. Barba ha raccontato di come, durante le prove, un attore abbia iniziato a cantare una canzone sulle nuvole, da cui è emerso il nucleo tematico dello spettacolo. Da quel momento, ciascun membro della compagnia ha contribuito con poesie, musiche e opere d’arte che esplorano il tema delle nuvole, portando alla luce un dialogo tra Amleto e Polonio che ha aperto la strada alla tragedia. Julia Varley, storica membro della compagnia e parte del Magdalena Project, ha evidenziato come il processo creativo sia stato lungo e complesso, tipico dello stile di lavoro dell’Odin Teatret, dove ogni rappresentazione è il risultato di un viaggio inaspettato.

La filosofia del Terzo Teatro

Eugenio Barba e Julia Varley hanno definito il loro approccio come “Terzo Teatro”, un concetto che trascende le tradizionali categorie di teatro. Questo modello si propone di portare l’arte teatrale al di fuori dei confini convenzionali, inserendola in contesti come scuole, ospedali e luoghi di rifugio. Barba ha spiegato che il vero valore del teatro risiede nelle relazioni che si creano tra gli artisti e il pubblico, non solo nel risultato artistico finale. La loro esperienza ha dimostrato che l’incontro con culture diverse arricchisce il processo creativo e offre nuove prospettive.

L’importanza delle esperienze personali

Entrambi gli artisti hanno condiviso le loro esperienze personali che hanno influenzato il loro approccio al teatro. Barba, emigrato dall’Italia, ha vissuto la perdita delle radici e ha trovato nel teatro un senso di appartenenza. Varley, d’altra parte, ha raccontato come il suo incontro con il teatro sia stato casuale, ma ha segnato un cambiamento radicale nella sua vita. Entrambi hanno riconosciuto l’importanza di affrontare le sfide e di non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, sottolineando che l’impossibile è solo un obiettivo che richiede tempo e impegno.

Guardando al futuro

Con il 2026 che segnerà il suo novantesimo compleanno, Eugenio Barba ha già in mente nuovi progetti, tra cui uno spettacolo che coinvolgerà 70 artisti da diverse parti del mondo. Questo nuovo lavoro, intitolato “Resurrezione”, promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente, continuando la tradizione dell’Odin Teatret di esplorare e innovare. La celebrazione dei 60 anni della compagnia nel 2024 sarà un ulteriore momento di riflessione e festa per un percorso artistico che ha lasciato un segno indelebile nel panorama teatrale internazionale.

