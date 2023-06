Le migliori serie TV da vedere se hai amato Manifest

Manifest è la serie Tv soprannaturale, ideata da Jeff Rake e pubblicata per la prima volta a settembre 2018. Gli autori hanno deciso di dividere il capitolo finale in due parti, di cui una uscita lo scorso novembre, mentre l’ultima il 2 giugno del 2023. Il prodotto si presenta come un connubio intrigante di thriller e fantascienza che è riuscito a catturare l’attenzione di migliaia di spettatori.

Per questo, se anche voi siete rimasti abbagliati da questa serie tv, abbiamo deciso di creare una lista per saziare il vostro desiderio di scoprire il finale.

Dark

Dark è sicuramente uno dei prodotti più maturi di Neflix, uscito in un periodo in cui Stranger Things era il monolite della piattaforma, ha tentato di presentarsi come una alternativa fantascientifica più complessa ed adulta. Ambientata nel 2019, una città viene scossa in seguito alla scomparsa di due ragazzini che sembrano spariti nel nulla.

La componente interessante di Dark – ed elemento comune con Manifest – è che questa tematica thriller e poliziesca della ricerca dei bambini scomparsi, si tramuta presto in un viaggio attraverso lo spazio-tempo, inserendo così una prepotente connotazione fantascientifica.

Nonostante il suo ritmo molto lento, Dark riesce a catturare gli spettatori sin dal primo episodio, intrappolandoli in una continua necessità di risposte. Inoltre la serie riuscirà effettivamente nell’intento di rispondere ad ognuno degli interrogativi, in maniera completa, seppur lasciandoci con qualche dubbio, ma in maniera molto intelligente.

Travelers

Se Dark è una serie fantascientifica molto complessa ed articolata, ecco qualcosa di molto più leggero e semplice da seguire, rimanendo però sullo stesso filone. Travelers è un’altra serie che va ad abbracciare la tematica del paradosso temporale, ma lo fa in maniera più soft, inserendolo in una produzione incentrata sopratutto sull’azione.

Questa serie narra le avventure di 5 viaggiatori, in ritorno dal futuro, che si incarnano nei corpi di alcuni esseri umani vicini alla morte. Il loro compito è essenzialmente quello di salvare il mondo da una imminente catastrofe e per farlo dovranno seguire le direttive di una intelligenza artificiale, chiamata “Direttore”.

Non possiamo dire che Travelers abbia la trama più originale e funzionale del mondo, ma grazie anche alla presenza di un cast azzeccato, risulta un prodotto divertente e godibile.

Under the dome

Sappiamo quanto i libri di Stephen King facciano gola a tutti i produttori di film e serie tv, ma non possiamo dire che tutti gli adattamenti cinematografici dello scrittore funzionino bene. Sembra però che da Under the Dome, un lungo romanzo dell’autore statunitense, sia nata una serie molto interessante, dalla durata di ben tre stagioni.

La trama si svolge all’interno di una piccola città del Maine, dove improvvisamente appare una grande cupola di vetro che isola totalmente il paese da tutto ciò che lo circonda. All’interno di questa prigionia, dunque, la serie si avvolge attorno a rapporti sociali difficili ed intricati ed un mistero che sembra impossibile da risolvere.

Anche se Under the dome non è affatto una serie esente da difetti, si rivela comunque un prodotto di fantascienza molto godibile, che vi terrà incollati allo schermo.

The 100

Ecco un’altra serie nata da un romanzo, in questo caso di Kass Morgan, ma che lungo il corso delle 7 stagioni sembra distaccarsene sempre di più. The 100 è una serie che probabilmente riprende molto dall’atmosfera misteriosa di Lost, ma con una più grande componente fantascientifica.

In un futuro distopico la terra è stata bersaglio di un violenta guerra atomica. 97 anni dopo da questa guerra, tutto ciò che rimane dell’umanità è complesso di 12 stazioni spaziali di nome Arca, al cui interno si trovano i soli pochi sopravvissuti. Qui le regole imposte sono molto rigide, per garantire la sopravvivenza, ma il genere umano sembra nuovamente messo alle strette da un altro pericolo : il sovrappopolamento.

Per questo motivo l’associazione decide di spedire ad ispezionare la terra 100 ragazzi considerati delinquenti, con l’obbiettivo di verificare le condizioni di sopravvivenza umana sul pianeta in seguito ai bombardamenti nucleari. Il problema però è che i giovani si troveranno difronte un pianeta a loro sconosciuto che nasconde insidie e pericoli ad ogni angolo.

Lost

Dopo averla citata nel paragrafo precedente, era impossibile non inserire Lost in questa lista, dove la fantascienza e il mistero sembrano dominare. Lost è uscita per la prima volta sugli schermi ben 20 anni fa, ma sembra continuare ad intrigare e a far appassionare migliaia e migliaia di persone, diventando uno dei cult più popolari tra le serie tv.

Lost segue le vicende di 14 di 48 sopravvissuti ad un incidente aereo del volo 814, diretto da Sidney a Los Angeles. In questa trama intrigata non saremo catturati solo da mistero che si cela dietro questa misteriosa catastrofe, ma anche dalle vite di tutti i protagonisti.

