Le migliori serie fantasy da guardare se hai amato Tenebre e Ossa

Da poco uscita con la seconda stagione su Netflix, Tenebre e Ossa è una delle serie più popolari del momento. Tratta dai romanzi di Leigh Bardugo, nel corso della seconda stagione la storia ci ha portato a conoscere nuovi personaggi e, con loro, nuovi segreti e trame. Nonostante la seconda stagione sia uscita da poco, già sono tanti i fan che si chiedono se ci sarà un rinnovo per una terza stagione. Alcuni rumors parlano di un eventuale nuova serie nel 2025 ma ancora non si hanno notizie certe dai produttori.

Se non riuscite proprio a stare senza Tenebre e Ossa, potete, nel frattempo, consolarvi con altre serie che potete trovare su Netflix e Prime Video. Abbiamo scelto le migliori serie fantasy per voi e le abbiamo riunite in questa lista.

Gli Anelli del Potere

Dall’universo del grande scrittore J.R.R Tolkien, gli Anelli del Potere è la serie più costosa mai prodotta. Ambientata migliaia di anni prima degli eventi raccontati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, la storia segue una giovane Galadriel nel periodo dell’ascesa di Sauron e la forgiatura dei venti anelli del potere. Iniziamo quindi a conoscere le razze, i confini e le alleanze, ritrovando – o conoscendo – alcuni dei personaggi che ritroveremo nel Signore degli Anelli. Quello di Tolkien è un universo magico che vi catturerà e vi terrà incollati fino all’ultimo episodio. Con la sua prima stagione si è meritata un posto tra le migliori serie fantasy da vedere assolutamente!

The Witcher

Tratta dai romanzi dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, la serie segue le vicende di Geralt di Rivia: un witcher dotato di poteri magici, specializzato nell’uccidere mostri e spezzare incantesimi e maledizioni. Una serie composta da 8 episodi, dalla durata di un’ora ciascuno, che vi porterà in un mondo popolato da demoni, streghe, mostri e cacciatori. Dopo poche puntate, vi sentire parte della piccola compagnia formata da Geralt e Ranuncolo, seguendo un climax sempre più ascendente fatto di colpi di scena e fitti intrecci di trama.

Game Of Thrones

Conclusasi con l’ottava stagione nel 2019, Game Of Thrones è una delle serie di più grande successo di sempre. Se amate le serie fantasy non potete non recuperare questa serie tratta dai romanzi di George R. Martin. Un universo vastissimo in cui seguirete i giochi di potere tra le famiglie degli Stark, Lannister, Targaryen, Baratheon e molte altre e a cui, all’elemento politico e storico, si aggiungere quello fantasy, a partire dalla strega Melisandre ai bellissimi e imponenti draghi di Daenerys. Una trama fitta e ben costruita che vi farà affezionare ai personaggi e vi terrà sulle spine fino all’ultimo episodio. Una piccola nota: preparatevi a subire molte perdite! Una serie che non può mancare nella lista delle migliori serie fantasy di sempre.

The Sandman

Una serie originale Netflix tratta dall’opera del grande scrittore, fumettista e sceneggiatore Nail Gaiman. Protagonista della serie è Morfeo, uno degli Eterni, il signore del regno del Sogno. Dopo essere stato imprigionato per anni da un Mago che ha tentato di ottenere da lui l’eternità, riuscirà a liberarsi e scoprirà che il suo regno, nel frattempo, è andato distrutto. Come se non bastasse, coloro che lo hanno imprigionato gli hanno rubato degli oggetti fondamentali: dovrà ritrovarli compiendo viaggi tra sogno, realtà e universi. Una serie di altissima qualità con una sceneggiatura solida grazie alla partecipazione del genio di Nail Gaiman che merita sicuramente un posto tra le migliori serie fantasy.

Lucifer

Conclusasi ormai con la sua ultima stagione, Lucifer è una serie Netflix composta da 6 stagioni, per un totale di 93 episodi. La serie racconta la storia di Lucifer: il signore degli Inferi che, stanco, decide di scendere sulla terra. Lì, dopo aver fondato un Night Club, incontrerà la detective Chloe, con cui inizierà subito a collaborare. Ma mentre Lucifer vive la sua vita sulla terra, negli inferi i demoni sono allo sbando senza nessuno a controllarli e non passerà molto prima che qualcuno cercherà di usurpare il suo trono. Se state cercando una serie leggera ma allo stesso tempo intrigante e piena di colpi di scena, questa fa proprio per voi!

Carnival Row

Se cercate una serie che unisca la storia di Jack lo Squartatore a Sogno di Mezzanotte di Shakespeare, Carnival Row fa al caso vostro. Con la partecipazione di Orlando Bloom e Cara DeLavigne, la storia è ambientata a Borgue: un luogo immaginario che ricorda molto la Londra Vittoriana di inizio Novecento. Carnival Row, situato nel ghetto di Borgue, è abitato da creature mitologiche. A causa di dissidi interni, la tensione tra i diversi popoli è già molto alta, ma, a peggiorare il tutto, sono degli omicidi molto strani. Ad indagare su quest’ultimi è Philo, un ispettore. Non sa però che Vignette, una fata ribelle con cui aveva avuto una relazione, sta arrivando in città. Una serie che è molto più di un semplice fantasy, unendo insieme temi importanti come: l’immigrazione, i pregiudizi e l’accettazione di sé stessi.

