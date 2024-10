Le larve annunciano il nuovo singolo “Eau de Parfum” e l’album in arrivo, un segno di crescita artistica

Le Larve, band emergente della scena indie pop italiana, è pronta a colpire nuovamente il pubblico con il loro ultimo singolo “Eau de Parfum”. Questo brano, che verrà lanciato martedì prossimo, segna un passo importante verso l’uscita del loro nuovo album, “La Versione di un Matto”, prevista per il 15 novembre. La canzone esplora tematiche universali e profonde, presentando una riflessione sulla società moderna e sulla condizione umana, racchiusa in melodie avvolgenti e ritmi incalzanti.

Un singolo di impatto

“Eau de Parfum” non è solo una canzone, ma un vero e proprio manifesto di resistenza e autoreflessione. Attraverso un ritornello esplosivo e un testo incisivo, la band riesce a comunicare un messaggio di lucidità in un mondo complesso. Il brano cattura l’attenzione con il suo ritmo martellante, creando un’atmosfera ipnotica che invita a una profonda introspezione. La ripetizione delle parole nel ritornello, infatti, riesce a immergere l’ascoltatore in una dimensione di intensa consapevolezza, affrontando gli elementi che possono minare l’equilibrio interiore.

Il sound di “Eau de Parfum”, pubblicato da DANEL e distribuito da Believe Digital, esprime un perfetto connubio tra una produzione evoluta e l’energia ribelle che contraddistingue Le Larve. Quest’ultima produzione non solo intrattiene, ma invita anche a una riflessione profonda sui temi che ci circondano, rendendo il brano accessibile anche a coloro che non hanno mai ascoltato prima la band.

La storia di Le larve

Le Larve sono emerse dal desiderio di Jacopo Castagna, il leader e polistrumentista del gruppo, di esprimere se stesso attraverso la musica. Formata nel 2016, la band ha fatto il suo esordio ufficiale con il disco “Non Sono D’accordo”, accolto da un pubblico entusiasta e da un sold-out al teatro Quirinetta di Roma. Da quel momento, Le Larve hanno continuato a proporre la loro musica in vari concerti, aumentando la loro visibilità. L’appendice migliore del loro cammino è stata rappresentata dal contratto con Universal/Polydor, che ha convalidato il loro potenziale artistico.

Dopo una pausa forzata a causa della pandemia da COVID-19, la band ha trovato nuova energia e ispirazione. Con il rilascio di “Eau de Parfum”, si fa evidente la volontà di evolvere musicalmente, abbracciando sonorità più mature pur mantenendo l’irriverenza e l’energia che li ha contraddistinti fin dagli esordi.

I membri della band

Il gruppo è composto da Jacopo Castagna, voce principale e polistrumentista, accompagnato da Mattia Micalitch al basso, Stefano Maura alla chitarra e Edoardo Guerrazzi alla batteria. Ciascun membro apporta un proprio contributo unico al suono della band, creando un’armonia che riesce a colpire sia nel panorama musicale italiano che tra le nuove generazioni di ascoltatori.

Con il nuovo singolo e l’album in arrivo, Le Larve si preparano a lasciare un segno duraturo nella musica italiana, invitando tutti gli ascoltatori a unirsi a loro in questo viaggio artistico.