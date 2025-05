Le gemelle D’Amato raccontano la loro storia tra ginnastica e ricordi familiari

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alice e Asia D’Amato, le celebri gemelle della ginnastica artistica italiana, hanno condiviso la loro emozionante storia nel programma “Verissimo“. A soli ventidue anni, hanno dedicato quindici di questi alla loro passione, la ginnastica, affrontando sacrifici e sfide che hanno consolidato il loro legame. Le due atlete hanno iniziato il loro percorso nella palestra di Brescia, dove hanno trovato non solo una carriera, ma anche un supporto reciproco che ha reso più leggeri i momenti difficili. La loro storia è segnata da un tragico evento: la perdita del padre, Massimo, che ha influenzato profondamente le loro vite e il loro approccio allo sport.

Il ricordo del padre Massimo

Il padre delle gemelle, Massimo D’Amato, ha avuto un ruolo cruciale nella loro carriera sportiva. Alice e Asia hanno rivelato quanto sia stato difficile affrontare la sua malattia e la sua scomparsa. «È stato devastante», hanno dichiarato, sottolineando come, in quei momenti bui, si siano sostenute a vicenda. La ginnastica è diventata per loro non solo una disciplina, ma anche un modo per elaborare il dolore e mantenere vivo il ricordo del padre. Massimo era sempre presente, anche quando la sua salute era compromessa. Le gemelle hanno ricordato come, nonostante le difficoltà, lui cercasse di assistere alle loro gare, dimostrando un amore incondizionato.

Il loro legame con il padre si è intensificato negli ultimi anni della sua vita. «Quando eravamo piccole non avevamo un rapporto molto stretto, ma la sua malattia ci ha avvicinato», hanno spiegato. La paura di tornare a casa e non trovarlo più era costante. Hanno raccontato di un momento toccante, quando Massimo le ha chiamate due ore prima di morire, esprimendo il suo amore e il suo orgoglio per i successi delle figlie. La commozione di Silvia Toffanin, conduttrice del programma, ha testimoniato l’impatto emotivo delle loro parole.

La nuova vita dopo le Olimpiadi

Alice D’Amato ha parlato della sua vita dopo la vittoria alle Olimpiadi di Parigi, un traguardo che ha segnato un cambiamento significativo. «Ho vissuto una grande crisi», ha confessato, evidenziando come la sua dedizione alla ginnastica l’avesse portata a trascurare la vita sociale. Dopo il trionfo, si è trovata a dover affrontare una nuova realtà, cercando di trovare un equilibrio tra la sua carriera e la vita personale. «Voglio essere me stessa al cento per cento», ha affermato, esprimendo il desiderio di esplorare nuove esperienze al di fuori della palestra.

Nonostante il successo, il sogno di Alice e Asia rimane quello di costruire una famiglia. Tuttavia, entrambe hanno chiarito di non avere fretta. «Sappiamo che arriverà tutto al momento giusto», hanno dichiarato, mostrando una maturità e una consapevolezza che vanno oltre la loro giovane età. La loro storia è un esempio di resilienza e determinazione, un percorso che continua a evolversi mentre affrontano le sfide della vita con il supporto reciproco e il ricordo del loro amato padre.

