Le frasi più famose e più belle dei film Disney

I film d’animazione Disney ci hanno accompagnato fin da quando eravamo piccoli attraverso le storie di Alice, Mufasa e Simba, Lilo e Stitch, Mulan e chi più ne ha più ne metta. Ognuno di noi ha un suo film preferito tra tutti ma ci sono delle frasi dei film Disney che nel tempo sono diventate iconiche e famose. Alle volte – infatti – una frase detta da un personaggio di finzione può insegnarci molto più di quanto potrebbe fare chiunque altro. Abbiamo deciso di riunire qui le più belle – e famose – di tutti i tempi.

“Se continui a guardarti indietro, non vedrai mai ciò che hai davanti” – Ratatouille

Prodotto dalla Pixar e uscito nel 2007, Ratatouille ci racconta la storia di un piccolo topolino – Remy – che vive a Parigi e ha come sogno quello di diventare uno chef. Il suo idolo è lo chef più famoso del mondo, Auguste Gusteau, e farà di tutto per arrivare al suo livello. Il film, tra i più belli in assoluto della Pixar, ci insegna ad inseguire sempre i nostri sogni e a non abbatterci mai, continuando sempre a guardare avanti, come ha fatto Remy per raggiungere il suo.

“A volte le cose più piccole sono quelle che occupano più spazio nel tuo cuore.” – Winnie The Pooh

Il primo film di Winnie The Pooh uscì per la prima volta nel 1977 e venne diretto da Wolfgang Reitherman e John Lounsbery. Nonostante si tratti di un film rivolto ad un pubblico molto piccolo il film manda messaggi importanti sull’amicizia, sull’amore e sull’apprezzare le piccole cose della vita. Quello che Pooh ci insegna è infatti amare ogni piccola cosa, apprezzare i gesti quotidiani e le persone che abbiamo vicine e che ci vogliono bene, poichè sono proprio quelle il nostro vero tesoro. Q

“Di solito Alice si dava degli ottimi consigli, però poi li seguiva raramente.” – Alice nel Paese delle Meraviglie

Chi di voi non ha mai desiderato, almeno una volta, di entrare nel Paese delle Meraviglie come Alice? Il film, uscito nel 1951 è un adattamento cinematografico dall’omonimo libro del noto scrittore Lewis Caroll. Alice è una piccola bambina di soli 7 anni che – cadendo nella tana di un coniglio – si ritrova in un mondo parallelo fatto di creature strambe e animali parlanti. Nessuno ha mai capito se quello di Alice fosse solo un sogno ad occhi aperti mentre si trovava sul prato o se abbia effettivamente fatto il suo viaggio, ma sicuramente non si tratta di un semplice film per bambini. Quello che Lewis Caroll ci racconta è un percorso di crescita, formazione e accettazione di sé stessi e dei propri sogni. Un percorso in cui, come ci insegna il cappellaio matto, serve sempre un pizzico di follia.

Anna: “Olaf ti stai sciogliendo!” – Olaf: “A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno” – Frozen

Se avete visto Frozen non potete non amare il personaggio di Olaf, un pupazzo di neve alquanto strambo che sogna da tutta la sua vita l’estate. Il film Disney – sicuramente uno dei migliori degli ultimi anni – è uscito per la prima volta nel 2013 e racconta la storia di due sorelle, Anna ed Elsa. Molti sono i temi importanti affrontati ma tra tutti spicca quello della discriminazione e della libertà di essere sé stessi. Elsa, per molto tempo rimasta nascosta nel castello a causa dei suoi poteri, arriva a rifugiarsi in un castello di ghiaccio, erigendo muri nei confronti di tutti. Sarà solo grazie a sua sorella Anna e al suo amore che la Regina di Ghiaccio imparerà ad accettarsi e ad amare.

“Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti.” – Mulan

Uscito nel 1998 e diretto da Niki Caro, Mulan è uno dei film più belli e importanti della storia Disney. Nato all’interno di una cultura fortemente patriarcale e in un epoca in cui le donne dovevano ancora lottare per avere pienamente i loro diritti, il film ha mandato un messaggio chiaro: chi ha detto che una donna non può essere alla pari di un uomo? Quella di Mulan è una storia che ci insegna come di rivalsa ed emancipazione che dimostra come non esistano differenze di genere ma solo grandi barriere mentali che devono essere combattute. Tra le frasi dei film Disney, questa è sicuramente una delle più belle.

“Non scappare mai dal passato, affrontalo e impara da esso.” – Il Re Leone

Possiamo dirlo: la scena della morte di Mufasa ha traumatizzato un po’ tutti, facendoci immedesimare nel piccolo leoncino Simba che era rimasto senza suo papà. Attraverso dei personaggi antropomorfi la Disney è riuscita a parlare ai bambini – e non solo – di temi importanti come la perdita e il superamento del lutto. Ci ha insegnato a rialzarci dalle cadute e ha mostrato come, quando si ama qualcuno, questo non ci abbandoni mai, nonostante non sia più con noi. Un film divertente e leggerlo ma, allo stesso tempo, delicato e profondo che racchiude importanti insegnamenti per grandi e piccini.

Leggi anche: Recensione “Peter Pan & Wendy”: niente di più di un gradevole ritorno all’infanzia