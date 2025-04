Le bambole di pezza: la band rock milanese pronta a infiammare il concerto del primo maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le Bambole di Pezza, una band rock milanese che ha fatto della propria musica un manifesto di energia e impegno sociale, si prepara a calcare il palco del Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma. Fondata nel 2002, la band ha saputo rinnovarsi e attrarre un pubblico sempre più vasto, grazie a testi incisivi e a un sound che mescola tradizione e modernità. Con una forte attenzione alle tematiche sociali, Le Bambole di Pezza si pongono come portavoce di una nuova generazione di artisti.

La formazione e il ritorno sulle scene

Nella formazione originale del 2002, le chitarre erano affidate a Morgana X e Dani Piccirillo. Oggi, la band si è arricchita di nuovi talenti: Martina “Cleo” Ungarelli alla voce, Caterina Dolci al basso e Federica “Xina” Rossi alla batteria. Questo mix di esperienze e freschezza ha dato vita a una reunion che ha entusiasmato i fan, sia quelli storici che i nuovi ascoltatori. Il loro ultimo singolo, “Favole “, rappresenta un punto di partenza per un nuovo capitolo musicale. Morgana X, in un’intervista a Giancarlo Aimi per Rolling Stones, ha sottolineato l’importanza di non ripetere il passato, ma di abbracciare sonorità moderne. Grazie al produttore Andrea Trix Tripodi, la band ha potuto esplorare nuove direzioni musicali, portando alla luce aspetti inediti del loro sound.

Impegno sociale e messaggi di cambiamento

Le Bambole di Pezza non si limitano a fare musica; il loro impegno sociale è altrettanto rilevante. La band è attivamente coinvolta nella lotta per la parità di genere, contro il sessismo e la violenza di genere. Morgana X ha dichiarato che la band sostiene le pari opportunità in tutti gli ambiti, sottolineando l’importanza di rispettare gli altri e di puntare sulla qualità. La band si propone di essere un esempio positivo, dimostrando che il talento deve prevalere sui pregiudizi. Morgana ha anche evidenziato come sia fondamentale che le donne non cadano nella trappola di utilizzare solo l’estetica per farsi notare, ma piuttosto valorizzare le proprie capacità artistiche.

Discografia e successi recenti

La discografia delle Bambole di Pezza è ricca e variegata, con album come “Crash Me” , “Strike” e il recente “Dirty” , che ha rapidamente superato il milione di streaming su Spotify. Nel 2024, la band ha pubblicato i singoli “Stuntman” e “ZenZero”, continuando a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Tra i brani più apprezzati ci sono “Favole “, “Rumore” e “Non Sei Sola”, in collaborazione con Jo Squillo, un pezzo che affronta il tema della violenza sulle donne.

Presenza sui social e concerti

Le Bambole di Pezza sono molto attive sui social media, dove alcuni dei loro video hanno raggiunto milioni di visualizzazioni. La loro energia travolgente ha reso i concerti eventi imperdibili, con centinaia di esibizioni in tutta Italia. La band ha saputo coinvolgere il pubblico, creando un’atmosfera di festa e partecipazione. La loro attesa partecipazione al Concerto del Primo Maggio 2025 rappresenta un ulteriore passo nella loro carriera, confermando la loro posizione di rilievo nel panorama musicale italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!