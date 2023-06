Le 5 coppie più amate delle serie TV

Le storie sentimentali, soprattutto se travagliate e sofferte (ma meglio se con il lieto fine), sono quelle che maggiormente tengono incollati allo schermo gli appassionati. Ecco allora quali sono le coppie più amate delle serie TV di ieri e di oggi. I personaggi nei quali ci siamo più o meno identificati e che abbiamo invidiato.

Baci rubati e passione, relazioni interrotte e riprese, dichiarazioni di amore eterno e colpi di scena. Sono questi alcuni degli ingredienti che rendono speciali le stagioni delle serie, che fanno sì di attendere con ansia l’episodio successivo per scoprire gli sviluppi. Ma quali sono i volti e i nomi che se rivisti e pronunciati fanno sognare? Ecco la nostra top five, e qual è la tua?

Meredith e Dereck di Grey’s Anatomy

Al primo posto della classifica di molti appassionati ci sono certamente Meredith (Ellen Pompeo) e Derek (Patrick Demsey) di Grey’s Anatomy. Chi non ha fantasticato su un amore con il dottor Stranamore o ha sperato di essere nei panni della bella e talentuosa specializzanda?

Fra le coppie più amate delle serie TV questa non può mancare. È nata nella prima puntata della prima stagione ed è sopravvissuta anche alla scomparsa prematura di Shepherd. La storia di una notte si è trasformata nell’amore della vita e ha superato mille difficoltà. Solo la morte avrebbe potuto porvi fine (e nemmeno, visto che Meredith non è riuscita a voltare pagina per molto tempo). La presenza di chi hai amato così profondamente non svanisce nel nulla, ma ti accompagna e rimane dentro di te per sempre.

Una relazione che ci insegna quanto l’impegno sia importante, quanto non si possa sperare in un rapporto idilliaco. Un esempio di quanto la perseveranza e la forza dei sentimenti, alla fine, abbiano la meglio. Il lieto fine è possibile, insomma, anche se non per tutta la vita. Il tempo è relativo, perché se hai la fortuna di provare sentimenti autentici come quelli dei protagonisti di Grey’s Anatomy ti porti dentro il cuore un tesoro prezioso per sempre. D’altra parte, dalla penna di Shonda Rhimes non è possibile escano trame e amori banali, il successo delle sue serie TV è assicurato.

Regina Carlotta e Re Giorgio di Bridgerton

E, a proposito di Shonda Rhimes, come non affezionarsi ai protagonisti dello spin-off di Bridgerton che racconta il matrimonio e la nascita dell’amore profondo quanto sofferto della Regina Carlotta (India Amartefio) e di Re Carlo (Corey Mylchreest)? Soltanto sei puntate, in attesa della terza stagione di una delle serie più amate di sempre, sono riuscite a conquistare gli appassionati e a fidelizzare nuovi proseliti.

Fotografia impeccabile e trama coinvolgente assicurano il successo di una storia d’amore che resiste anche alla malattia mentale. La neo regina d’Inghilterra, appena diciassettenne, infatti, riesce a scorgere l’animo buono di un sovrano in balia dei suoi fantasmi. E, dal canto suo, il re trova in sua moglie l’unica persona in grado di capirlo, sostenerlo e accettarlo per quello che è.

Anche in questo caso la passione, che non si manifesta liberamente sin da subito, è il collante iniziale di un legame che si dimostra essere duraturo e capace di resistere a qualsiasi difficoltà. Perché, se quando guardi negli occhi qualcuno, scorgi la tua persona e ti senti al sicuro, non serve altro e tutto assume una magia fuori dal comune e che non va persa per nessuna ragione al mondo.

Carrie Bradshaw e Mr Big di Sex And The City

Tra le coppie più amate delle serie TV ci sono senz’altro Carrie (Sarah Jessica Parker) e John James (Chris Noth), conosciuto con il soprannome di Mr Big, di Sex and The City. Anche è impossibile non appassionarsi agli altri personaggi. Freschezza e successo si mescolano a profondità di sentimento e amicizia sincera.

Entrambi di successo, sono quelli che si possono definire due anime gemelle che non possono fare a meno di stare insieme. Questo però non li immunizza dalle difficoltà della vita e da vicende che possono mettere alla prova anche gli amori più solidi. Quando incontri qualcuno che per te è l’amante, l’amico e la spalla perfetti non c’è altro che tu possa desiderare. Devi solo fare la tua parte perché funzioni. E Carry e Mr Big sono questo l’uno per l’altra.

Pacey Witter e Joey Potter di Dawson’s Creek

Come non ricordare i drammi adolescenziali di un gruppo di studenti americani che frequentano il liceo dell’immaginaria cittadina di Capeside (poi adulti che cercano la propria strada? Forse inizialmente fra le coppie più amate della TV c’erano Dawson Leery (James Van Der Beek) e Joey Potter (Katie Holmes), ma poi l’amore sbocciato con Pacey Witter (Joshua Jackson) ha reso la trama molto più avvincente ed è stato impossibile non fare il tifo per un lieto fine fra i due.

Questa è una serie che è cresciuta insieme ai telespettatori, i personaggi – anche i più controversi – si rivelano un esempio di purezza e di profondità d’animo che conquistano i target di tutte le età. L’atmosfera che si respira seguendo una puntata di Dawson’s Creek, nonostante tutte le vicissitudini più o meno negative, fa pensare che un mondo migliore – più genuino – sia possibile.

Chuck Bass e Blair Waldorf di Gossip Girl

Gossip Girl, già solo dal titolo promette bene. Il successo di questa serie, infatti, è stato ed è ancora notevole. Fra le coppie più amate delle serie TV, quelle controverse e non troppo sdolcinate sono parecchio apprezzate. Lo dimostra il seguito di Chuck Bass (Edward Jack Peter “Ed” Westwick) e Blair Waldorf (Leighton Marissa Meester).

Un amore nato fra un latin lover e una ragazza dell’alta società newyorkese. Un sentimento talmente forte da far capitolare anche il più insospettabile. Quello fatto da Chuck per Blair è talmente romantico da far sognare qualsiasi donna (e non solo). Come dimenticare il volo in elicottero per passare qualche ora insieme? D’altra parte, Blair ha una personalità talmente forte da riuscire a tenere testa anche a un ragazzo come lui. Se poi ci sono le emozioni forti di mezzo, è certo che ne vale la pena (indipendentemente dal finale).