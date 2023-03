Le 10 serie TV horror e dark che Netflix ha cancellato

Netflix è una delle piattaforme più amate ed utilizzate degli ultimi anni. Questo perché produce una quantità elevata di serie tv, che raggiungono rapidamente picchi di popolarità. Spesso però, quando una di queste raggiunge l’apice della fama, per ragioni varie, decide di fermare la produzione.

In particolare, in questa classifica abbiamo deciso di parlarvi delle migliori 10 serie TV horror-dark, che Netflix ha deciso di cancellare. Questo non vuol dire che verranno eliminate dalla piattaforma, ma che non vedrete più alcun seguito.

10) Resident Evil, La Serie (2022)

La serie basata sull’omonimo gioco capcom, uscita a Luglio 2022, sembrava una delle più attese della scorsa estate. Il risultato però non è stato affatto quello sperato. Subito dopo la pubblicazione sulla piattaforma la serie è stata demolita da pubblico e critica.

I fan della saga non hanno smesso un secondo di esprimere pareri negativi sulla serie. Sembra però, che nonostante le critiche, per alcuni giorni si sia trovata sulla top 10 di netflix, ma il successo è stato breve. Forse anche a causa della quasi concomitanza con Stranger Things.

Dunque, a causa di questa cattiva accoglienza e delle poche visualizzazioni, dopo circa un mese Netflix ha deciso di cancellare la serie.

9) The Innocents

La prima stagione debutta su Netflix ad Agosto 2018. La piattaforma sembrava seguire il filone dei teen drama, con delle pieghe dark e sovrannaturali. Ci troviamo a seguire la vicenda di due adolescenti che decidono di fuggire dalle proprie case per intraprendere una storia d’amore.

Da questa premessa però i due iniziano un percorso di crescita personale, alla scoperta di se stessi e di poteri sovrannaturali e forze oscure. Anche questa, non accolta in maniera troppo positiva, sembra che non sarà promossa a duna seconda stagione.

8) Le Terrificanti Avventure di Sabrina

La serie, che vede le avventure della mezza strega Sabrina Spellman, interpretata da Kiernan Shipka, sembra essere arrivata al termine. La storia, ripresa dall’omonimo fumetto di Archie, narra le vicende di una ragazza che divide la sua vita tra mondo degli umani e delle streghe, lottando contro forze demoniache ed infernali.

Con la 4 parte, uscita a fine dicembre 2020, Netflix ha deciso di interrompere la serie. Scelta che ha colto di sorpresa i fan, che si aspettavano, basandosi su alcuni rumors, altre due parti prima di giungere ad una conclusione.

7) Archive 81, Universi Alternativi (2022)

Anche la serie statunitense, interpretata da Mamoudou Athie e Dina Shihabi, deve sottomettersi alla legge dei grandi numeri. Questo prodotto però sembrava essere stato accolto in maniere abbastanza positiva. Diretta da Rebecca Thomas, già regista di diversi episodi di Stranger Things, era entrata in diverse classifiche.

Lo show racconta le vicende di un restauratore di vecchie pellicole di nome Dan Turner. Il ragazzo viene a conoscenza della misteriosa storia di una dottoranda in antropologia, tale Melody Pendras, la quale sembra aver girato alcune videocassette prima di sparire.

Dopo l’uscita, la misteriosa serie dai tratti lovecraftiani, è anche stata all’interno della top 10 di Netflix. Nonostante ciò, il numero di spettatori non è stato considerato adeguato a ripagare gli alti costi. Dopo solo pochi mesi dall’uscita, è infatti stata cancellata senza troppi indugi.

6) 1899 (2022)

Ambientata proprio nel 1899, la serie misteriosa narra il viaggio di un gruppo di uomini che, partiti dall’Inghilterra, viaggia verso gli Stati Uniti. Tutto ciò sulla nave chiamata Kerberos. Le vicende però si intrecciano con quelle di un’altra imbarcazione, la Prometheus, sparita nel nulla diversi mesi prima.

Uscita nello scorso novembre 2022, inizialmente è stata accolta in maniera positiva. Gli autori, già conosciuti per la popolare serie Dark, speravano di poter produrre altre due stagione. Purtroppo, nonostante le molte valutazioni positive, i numeri raggiunti non sono stati abbastanza per poter coprire i costi di produzione.

5) The Midnight Club

Ispirata dal romanzo di Christopher Pike, The Midnight Club segue le avventure di un gruppo di ragazzi che vive in una struttura per malati terminali. Qui 8 dei pazienti, tutti giovani, si incontrano tutti le notti, a mezzanotte, per raccontarsi storie da brivido. Così decidono di farsi una promessa, il primo di loro a morire dovrà mandare dei messaggi dal mondo dei morti.

la serie è diventata subito popolare, anche grazie alla vittoria del Guinness World Record per il maggior numero di Jumpscare in un singolo episodio. Tutti si aspettavano un proseguimento ma, in seguito al passaggio dell’autore Mike Flanagan agli Amazon Studios, lo show è stato cancellato.

4) Santa Clarita Diet (2017-2019)

La divertente Zombie Comedy è diventata subito un cult. I protagonisti sono Sheila e Joel, due agenti immobiliari che vivono in California. La loro vita però viene presto sconvolta da uno scioccante evento. Sheila infatti si trasforma in uno zombie, costretta a cibarsi di carne umana.

Dopo tre stagioni, nonostante le proteste del grande numero di appassionati, Netflix ha deciso di non procedere con una quarta. Le cause? Un costo troppo alto per ogni stagione, che non avrebbe ripagato gli investitori.

3) Crazyhead (2016)

La serie, pubblicata per la prima volta nel 2016, è stata da subito amata dal pubblico e dalla critica. Sembra infatti che su Rotten Tomatoes abbia uno score del 100%, elemento da non sottovalutare. Dalla mente dello stesso ideatore di Misfits, Howard Overman, che ci porta sullo schermo le vicende di due ragazze, una con il potere di vedere demoni, l’altra invece una cacciatrice di demoni.

Nonostante le recensioni positive e l’amore dei fan, Netflix, dopo solo una stagione, ha deciso di cancellare la serie.

2) Marianne (2019)

La serie horror originale Netflix, ruota attorno alla giovane scrittrice di nome Emma. Così si crea un intreccio tra le sue opere e la realtà. Emma inizia infatti a rendersi conto che i personaggi dei suoi romanzi, sono presenti anche nella realtà.

Il nome della serie viene dal uno dei personaggi, appunto Marianne, che inizia a perseguitare la protagonista. Nonostante la serie Francese abbia ricevuto un feedback molto positivo da parte di pubblico e critica, dopo una sola stagione è stata cancellata.

1) Mindhunter (2017-2019)

La serie co-diretta da David Fincher, regista molto conosciuto per capolavori come Seven, Fight Club, Zodiac, ci catapulta nella vita dell’agente, negoziatore, dell’FBI, Holden Ford. Insoddisfatto della sua vita, si trova a dover studiare un Serial Killer tramite un nuovo metodo: la profilazione. Questo lo porterà a visitare varie prigioni americane per conoscere i più famigerati omicidi.

La serie, peraltro basata su una storia reale, fu subito un grandissimo successo. Purtroppo però, deludendo moltissimi fan, Fincher ha dichiarato che Netflix non ha intenzione di produrre una terza parte. Il motivo ormai lo conoscete bene, per il colosso il gioco non vale la candela, sarebbe un investimento troppo elevato.

