Lazza presenta ‘Locura Jam + Opera’: un viaggio musicale tra innovazione e tradizione a Milano

L’artista milanese Lazza ha recentemente svelato le due nuove versioni del suo album ‘Locura’ in un evento esclusivo a Milano, dedicato a professionisti del settore e amici. Le nuove edizioni, ‘Locura Jam’ e ‘Locura Opera’, saranno disponibili dal 6 giugno e rappresentano un’evoluzione del lavoro originale, arricchite da arrangiamenti dal vivo e orchestrali. Questo progetto è il risultato di un lungo percorso di collaborazione con oltre 40 musicisti, unendo diverse sonorità in un’unica esperienza musicale.

Un evento esclusivo con vista sul Duomo

La presentazione di ‘Locura Jam + Opera’ si è svolta in un contesto suggestivo, con il Duomo di Milano a fare da sfondo. Lazza, vestito elegantemente in completo nero con camicia e occhiali da sole, ha accolto gli ospiti con un mix di emozione e leggerezza. “Dovevo mettere degli occhiali più scuri perché mi viene da piangere”, ha scherzato il rapper, rivelando il suo attaccamento emotivo a questo progetto. La sua intenzione era quella di portare la musica sul palco con un gruppo di musicisti, creando un’atmosfera intima e coinvolgente, diversa dai concerti nei grandi palazzetti.

La scelta di riarrangiare l’album è stata dettata dalla volontà di esplorare nuove sonorità e di coinvolgere i musicisti in un’esperienza creativa condivisa. Lazza ha sottolineato l’importanza del legame che ha costruito con i suoi collaboratori nel corso degli anni, evidenziando come questo progetto rappresenti una nuova fase della sua carriera.

Collaborazioni e creatività: il cuore di ‘Locura Jam + Opera’

Il progetto ‘Locura Jam + Opera’ è il frutto di oltre 15 anni di carriera di Lazza, durante i quali ha costruito una rete di collaborazioni con numerosi artisti. Al suo fianco, il maestro Aleksander Zielinski ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione degli arrangiamenti per pianoforte e voce. Lazza ha ricordato come il primo brano che hanno creato insieme risalga a vent’anni fa, sottolineando il lungo percorso condiviso.

Il maestro Zielinski ha descritto il processo creativo come un continuo scambio di idee, dove ogni brano ha preso forma grazie alla combinazione di pianoforte e voce. “Sfruttando gli effetti del piano, abbiamo ottenuto una resa sui brani che ci ha soddisfatti a pieno”, ha affermato, evidenziando come la passione di Lazza abbia dato energia al lavoro. Questo progetto ha richiesto oltre un anno di lavoro e ha coinvolto più di 40 musicisti, tutti uniti dalla volontà di creare qualcosa di unico e autentico.

‘Locura Jam’ e ‘Locura Opera’: due facce della stessa medaglia

‘Locura Jam’ rappresenta il ritorno all’essenza della musica suonata, con una jam session che si snoda attraverso sette tracce. Gli arrangiamenti sono stati curati da Claudio Guarcello e Giovanni Cilio, con un ensemble di musicisti che include batteristi, pianisti, chitarristi e fiati. Lazza ha descritto il progetto come un’opportunità per far dialogare gli strumenti in modo organico, creando un’esperienza musicale avvolgente.

Dall’altra parte, ‘Locura Opera’ offre una selezione di dieci tracce rielaborate con arrangiamenti sinfonici, in cui le melodie originali si intrecciano con la potenza dell’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal maestro Enzo Campagnoli. Questo lavoro è stato registrato presso l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di portare la musica di Lazza a un livello ancora più alto.

Il futuro di Lazza: il Locura Summer Tour 2025

Con l’uscita di ‘Locura Jam + Opera’, Lazza si prepara a vivere un’estate intensa con il suo Locura Summer Tour 2025. Il 9 luglio, il rapper salirà sul palco dello Stadio San Siro di Milano, un momento atteso che rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera. Per Lazza, San Siro non è solo uno stadio, ma un simbolo di un legame profondo con la sua città e con la musica. Questo concerto rappresenta il coronamento di un sogno, un’opportunità per celebrare il suo percorso artistico e la connessione con il pubblico.

