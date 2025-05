L’australia si prepara a brillare all’eurovision 2025 con go-jo e il suo brano milkshake man

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’eurovision song contest 2025 si avvicina e l’australia è pronta a lasciare il segno con la sua proposta musicale. Quest’anno, il paese sarà rappresentato da go-jo, il cui vero nome è marty zambotto. Con il brano milkshake man, il cantautore australiano promette di portare sul palco di Basilea un mix avvincente di pop, ironia e carisma, elementi che potrebbero conquistare il pubblico europeo.

Chi è go-jo

Go-jo, pseudonimo di marty zambotto, è un giovane cantautore australiano di 29 anni, con origini francesi. La sua storia inizia a manjimup, una piccola cittadina dell’australia occidentale, dove è cresciuto lontano dalle comodità della vita urbana. Questo ambiente isolato ha giocato un ruolo fondamentale nella sua crescita artistica, alimentando la sua creatività e originalità.

Dopo essersi trasferito a sydney, go-jo ha iniziato a farsi notare come busker, esibendosi per le strade e condividendo le sue performance sui social media. La sua cover di iris dei goo goo dolls ha raggiunto oltre 3 milioni di ascolti su spotify, mentre il singolo mrs. hollywood è diventato virale su tik tok, accumulando più di 60 milioni di stream e 1 miliardo di visualizzazioni. La sua musica si distingue per un mix di pop, rock ed elettronica, con testi che spesso riflettono un approccio ironico e giocoso.

go-jo all’eurovision 2025

Nel febbraio 2025, l’emittente australiana sbs ha ufficializzato la partecipazione di go-jo all’eurovision song contest con il brano milkshake man. Questa canzone è una fusione di generi musicali, che spazia dal pop al rock, passando per l’elettronica, e si caratterizza per testi ricchi di ironia e doppi sensi, utilizzando la metafora del milkshake per esprimere messaggi positivi.

Con un ritmo coinvolgente e alcune espressioni in francese, milkshake man si presenta come un pezzo originale che ha già catturato l’attenzione del pubblico, posizionandosi tra i favoriti per la vittoria a Basilea. Go-jo ha descritto il suo brano come un progetto che mira a ispirare fiducia e positività, incoraggiando gli ascoltatori a esprimere la loro versione più colorata e autentica.

La traduzione del brano milkshake man

Go-jo si prepara a far ballare e cantare il pubblico di Basilea durante la seconda semifinale, in programma il 15 maggio 2025. La canzone milkshake man è caratterizzata da un testo vivace e accattivante, che invita a un’esperienza di condivisione e divertimento. Ecco la traduzione del testo:

Vieni a prendere un sorso dalla mia tazza speciale

Ho sentito che potresti usare un piccolo tirami su

Cosa può farti sballare quando sei così triste? È il latte dell’uomo del frullato

Ahhh

Beh, ho cioccolato, vaniglia e senza lattosio

Ahhh

E una banana al caramello, che devi vedere

Puoi chiamarmi l’uomo del frullato

Voglio frullare e far ballare il mondo intero

Bevono il mio latte in tutto il paese

Capisco che vuoi un assaggio dell’uomo del frullato

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

Capisco che vuoi un assaggio dell’uomo del frullato

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

Capisco che vuoi un assaggio dell’uomo del frullato

Lo shake non è una bevanda, è uno stato mentale

Come un superpotere segreto che sei nato per trovare

Bevilo ogni giorno e prima che tu te ne accorga

Sarai più grande… e più forte… con ossa più dure!

Ahhh

Beh, ho mango, mojito, un balletto di frutta

Ahhh

E hai visto lo speciale cattivo sulla mia crème brûlée?

Puoi chiamarmi l’uomo del frullato

Voglio frullare tutto il latte che posso

Conoscono il mio nome in tutto il paese

Capisco che vuoi un assaggio dell’uomo del frullato

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

Capisco che vuoi un assaggio dell’uomo del frullato

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

Capisco che vuoi un assaggio dell’uomo del frullato

Excusez-moi monsieur, avez-vous du lait pour moi?

Quando dico dolce dolce, tu dici yum yum

Dolce dolce – yum yum

Quando dico dolce dolce, tu dici yum yum

Dolce dolce – yum yum

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

Capisco che vuoi un assaggio del milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

Capisco che vuoi un assaggio del milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

Capisco che vuoi un assaggio del milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

Capisco che vuoi un assaggio del milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

Capisco che vuoi un assaggio del milkshake man

Con milkshake man, go-jo si prepara a portare un messaggio di gioia e spensieratezza sul palco dell’eurovision, un evento che celebra la musica e la diversità culturale.

