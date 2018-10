Laurence Fishburne: protagonista di una nuova serie tv sugli Ufo

La star di “Matrix” e del poliziesco “CSI”, Laurence Fishburne, sarà anche il protagonista di una nuova serie televisiva sugli UFO dal titolo “Rendlesham” prodotta in collaborazione da Sony e dalla Eleventh Hour Films.

Laurence Fishburne: protagonista e produttore di una serie sul paranormale dal titolo “Rendlesham”

La Sony Pictures in collaborazione con la Eleventh Hour Films stanno producendo una nuova serie televisiva che ha come tema centrale il paranormale. Infatti, la produzione si ispira a degli eventi avvenuti su una base aerea statunitense nei pressi del villaggio britannico di Rendlesham, dove nel 1980, si sospettava che la zona fosse la sede di un’attività degli UFO. Il titolo di questa saga prende ispirazione proprio dal luogo in cui sono avvenuti questi misteriosi avvenimenti.

Laurence Fishburne, celebre per il ruolo di Morpheus nella trilogia “Matrix”, in “Rendlesham” interpreterà il ruolo di Tyrone, un aviatore americano in pensione che era di stanza nella base americana durante la Guerra Fredda. Con sua moglie Carol e il figlio Brock, Tyrone ritorna nell’area per visitare il padre morente della moglie ma proprio in questa occasione l’aviatore sarà costretto ad affrontare eventi che pensava di essersi lasciato alle spalle con il pensionamento e che lo avevano perseguitato per tutta la sua carriera.

Fishburne oltre che l’interprete protagonista di questa nuova serie tv, è stato anche coinvolto nella produzione al fianco del suo storico partner Helen Sugland attraverso lo striscione Cinema Gypsy. Eve Gutierrez e Jill Green saranno i produttori esecutivi per EHF insieme a Joe Ahearne, che è anche sceneggiatore e regista di questo progetto.

L’ultimo recente lavoro portato a termine dal celebre attore è stato quello nella pellicola della Marvel del 2018 “Ant Man and The Wasp” al fianco di Paul Rudd e Evageline Lilly mentre a breve riprenderà il suo ruolo di Bowey King nel thriller d’azione americano neo-noir diretto da Chad Stahelski “John Wick 3.”

Chiara Broglietti

31/10/2018