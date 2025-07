Apple TV+ presenta il teaser della serie Neuromancer, ispirata al capolavoro di William Gibson

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

In occasione del 41° anniversario della pubblicazione di “Neuromante” di William Gibson, Apple TV+ ha rilasciato il primo teaser della tanto attesa serie “Neuromancer”. Questo adattamento porta sul piccolo schermo uno dei classici del genere cyberpunk, offrendo ai fan un assaggio dell’atmosfera unica del romanzo. Il teaser, pur essendo criptico e non rivelando molto, consente di intravedere il Bar Chatsubo, un locale iconico per gli appassionati delle opere di Gibson.

La trama di neuromancer

La serie “Neuromancer” è stata sviluppata per la televisione da Graham Roland e JD Dillard. La storia segue Case, un hacker di talento interpretato da Callum Turner, che si ritrova coinvolto in un intricato mondo di spionaggio digitale e crimine. Al suo fianco c’è Molly, interpretata da Brianna Middleton, una mercenaria dotata di abilità letali e impianti cibernetici. Insieme, i due protagonisti si imbarcano in una missione audace: rapinare una potente dinastia aziendale custodendo segreti inconfessabili. La serie è composta da dieci episodi, ma al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale.

Il personaggio di molly millions

Recenti immagini dal set hanno rivelato il look di Brianna Middleton nel ruolo di Molly Millions, una figura centrale nell’universo di Gibson. Molly, conosciuta anche come Sally Shears e Rose Kolodny, è stata introdotta per la prima volta nel racconto “Johnny Mnemonic” del 1981, che ha ispirato l’omonimo film del 1995 con Keanu Reeves. Il personaggio ha poi assunto un ruolo di maggiore importanza nella trilogia dello Sprawl, che include “Neuromante” , “Giù nel ciberspazio” e “Monna Lisa Cyberpunk” .

Molly è descritta come una spietata “razorgirl”, una guerriera urbana con riflessi potenziati e impianti cibernetici. Tra le sue caratteristiche distintive ci sono lame retrattili affilate come rasoi nascoste sotto le unghie e lenti a specchio che migliorano la vista, rendendola una figura temuta e rispettata nel suo mondo.

Il cast della serie

Il cast di “Neuromancer” è composto da attori di talento che daranno vita a una varietà di personaggi intriganti. Oltre a Callum Turner e Brianna Middleton, il cast include Joseph Lee nel ruolo di Hideo, Mark Strong nei panni di Armitage, e Clémence Poésy come Marie-France Tessier, nota anche come Lady 3Jane. Peter Sarsgaard interpreta John Ashpool, mentre Dane DeHaan veste i panni di Peter Riviera. Max Irons interpreta Jean Tessier-Ashpool, André De Shields è Julius Deane e Marc Menchaca interpreta Dixie Flatline. Emma Laird avrà un ruolo chiave nella serie, ma il suo personaggio non è stato ancora svelato, sebbene ci siano buone probabilità che interpreti Linda Lee.

Con una trama avvincente e un cast di alto profilo, “Neuromancer” si preannuncia come un adattamento imperdibile per gli amanti della narrativa cyberpunk e dei lavori di William Gibson. La serie promette di esplorare tematiche complesse legate alla tecnologia e all’umanità, mantenendo viva l’eredità del romanzo originale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!