Lauren Sánchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi in vista delle nozze con Jeff Bezos

Lauren Sánchez ha festeggiato il suo addio al nubilato in un weekend esclusivo a Parigi, in preparazione delle sue imminenti nozze con Jeff Bezos, programmate per il 24-26 giugno 2025. La nota giornalista ha condiviso sui social alcuni momenti della celebrazione, che ha visto la partecipazione di un gruppo selezionato di amiche famose, tra cui Katy Perry, Kris Jenner e Kim Kardashian. Il tema della festa, “Black & White”, ha aggiunto un tocco di eleganza all’evento.

Un evento esclusivo tra amiche vip

La festa di addio al nubilato di Lauren Sánchez ha avuto luogo in un’atmosfera di lusso e convivialità. Tra le invitate, oltre alle celebrità già menzionate, c’era anche October Gonzalez, moglie dell’ex compagno Tony Gonzalez, con cui Sánchez mantiene un ottimo rapporto. La sorella di Lauren, Elena Sánchez Blair, ha partecipato anch’essa, contribuendo a rendere l’evento ancora più speciale.

La serata si è svolta presso il rinomato ristorante Lafayette’s Paris, dove il gruppo ha potuto gustare un menù personalizzato che ha mescolato la tradizione culinaria francese con un tocco moderno. I piatti raffinati hanno reso la cena un’esperienza gastronomica indimenticabile, riflettendo il gusto sofisticato della futura sposa e delle sue ospiti.

Venezia: la cornice di un matrimonio da sogno

Le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez si svolgeranno a Venezia, un luogo che promette di essere il palcoscenico di un evento straordinario. Il matrimonio, che avrà un costo stimato di oltre 30 milioni di euro, si terrà sull’Isola di San Giorgio, un sito iconico che aggiunge un ulteriore livello di esclusività alla cerimonia.

Sono previsti circa duecento invitati, con la riservatezza che caratterizzerà l’intero evento. Per garantire il massimo comfort e privacy, sono stati riservati tre hotel di lusso: Aman Venice, Gritti Palace e St. Regis. Tra i nomi illustri attesi alla cerimonia ci sono Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Bill Gates e Ivanka Trump, che contribuiranno a rendere l’evento ancora più memorabile.

Abiti da sogno e festeggiamenti a bordo di uno yacht

Secondo le indiscrezioni, Lauren Sánchez indosserà diversi abiti durante i tre giorni di festeggiamenti, con una forte probabilità che scelga creazioni di Dolce & Gabbana. Si vocifera che Anna Wintour, direttrice di Vogue, abbia suggerito alla sposa di indossare ben 27 abiti, uno per ogni occasione prevista.

Il ricevimento si svolgerà a bordo del super yacht della coppia, un’imbarcazione dal valore di quasi 450 milioni di euro. Questo particolare dettaglio sottolinea l’opulenza dell’evento, che si preannuncia come uno dei matrimoni più sfarzosi dell’anno, unendo eleganza, lusso e una celebrazione dell’amore in un contesto senza pari.

Ultimo aggiornamento: sabato 24 maggio 2025, 17:47.

