Emozioni e colpi di scena a Verissimo: Sal Da Vinci e Francesco Da Vinci ospiti speciali

La puntata di oggi di Verissimo promette di essere un evento ricco di emozioni e sorprese, nonostante si tratti di una replica. La conduttrice Silvia Toffanin accoglierà nuovamente Francesca Tocca, ex ballerina professionista di Amici, e il noto cantautore napoletano Sal Da Vinci. In questa occasione, Sal non sarà solo: con lui ci sarà Francesco Da Vinci, suo figlio, che ha intrapreso con successo la carriera musicale seguendo le orme del padre.

Francesco Da Vinci: un figlio d’arte in ascesa

Francesco Da Vinci, nato a Napoli nel 1993, è il figlio di Sal Da Vinci e ha scelto di seguire la strada artistica del padre. La sua carriera è iniziata con la partecipazione a The Voice of Italy, dove ha attirato l’attenzione di Gué Pequeno. Questo momento ha segnato un cambiamento significativo nella sua vita, portandolo a dedicarsi esclusivamente alla musica, abbandonando il calcio, un’altra sua grande passione.

A soli 21 anni, Francesco ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, tornando a Napoli per partecipare ai provini del musical “Stelle a metà“, diretto da Alessandro Siani. Superate le selezioni, ha ottenuto un ruolo nello spettacolo, che ha segnato l’inizio della sua carriera artistica. Nel 2015, ha fatto un’apparizione come ospite nello show “Se Amore è Revolution“, dove ha presentato il brano “Amo l’Amore“. Tuttavia, il suo primo ruolo significativo è arrivato con il film “Vita, Cuore, Battito“. La vera notorietà è giunta nel 2016, quando ha recitato nella celebre serie “Gomorra“, che gli ha permesso di farsi conoscere come attore.

Il ruolo in Gomorra e la fusione di musica e recitazione

Francesco Da Vinci ha recitato nelle terze e quarte stagioni di “Gomorra“, interpretando il personaggio di MMA, un membro della banda dei talebani. La sua carriera non si è limitata alla recitazione; ha anche inciso due canzoni per la serie, unendo così le sue due passioni: la musica e la recitazione. Questo approccio ha dimostrato la sua versatilità come artista e ha ampliato il suo pubblico.

L’album “Partenope” e i successi musicali

Nel 2018, Francesco ha fatto il suo debutto musicale con l’EP “Origini“. Recentemente, ha annunciato sui social media l’uscita del suo primo album, intitolato “Partenope“. In un post su Instagram, ha espresso la sua gratitudine verso il team e tutte le persone che hanno contribuito a questo progetto, sottolineando l’importanza della collaborazione nel suo percorso artistico.

Vita privata: la famiglia di Francesco Da Vinci

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Da Vinci ha sposato Riccarda Ambrosio nel 2018. La coppia è genitore di due figli: un bambino e una bambina, nata nel 2022. La famiglia rappresenta un aspetto fondamentale della vita di Francesco, che condivide spesso momenti della sua quotidianità sui social media.

Presenza sui social: seguire Francesco Da Vinci su Instagram

Francesco Da Vinci è molto attivo su Instagram, dove il suo profilo @francescodavinciofficial conta oltre 74 mila follower. Attraverso il suo account, condivide scatti che ritraggono la sua vita lavorativa e familiare, mostrando un lato autentico e affettuoso della sua personalità. La sua presenza sui social media non solo gli consente di interagire con i fan, ma anche di promuovere la sua musica e i suoi progetti futuri.

