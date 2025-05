L’Infanta Sofia celebra il diploma di maturità internazionale al Castello di San Donato in Galles

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Infanta Sofia ha raggiunto un traguardo significativo completando i suoi studi di maturità internazionale presso l’UWC Atlantic College, situato in Galles. Questo evento ha attirato l’attenzione della famiglia reale spagnola, con Re Felipe e la Regina Letizia presenti per supportare la figlia in un giorno così importante. La cerimonia di consegna del diploma si è svolta sabato pomeriggio presso il Castello di San Donato, un luogo ricco di storia che ospita il college britannico.

La cerimonia di diploma e l’assenza della Principessa Leonor

Durante la cerimonia di laurea, l’Infanta Sofia ha potuto festeggiare insieme ai suoi genitori, che hanno condiviso momenti di gioia e orgoglio. Tuttavia, un’assenza significativa si è fatta notare: la Principessa Leonor, che si è diplomata in questa stessa istituzione due anni fa, non era presente. La sua assenza è dovuta al fatto che attualmente si trova in un percorso di formazione come guardiamarina a bordo della nave Juan Sebastián Elcano, un impegno che le impedisce di partecipare a questo importante evento familiare.

La Casa Reale ha condiviso diverse fotografie che ritraggono Re Felipe e Regina Letizia insieme all’Infanta Sofia nei giardini del Castello di San Donato. Le immagini catturano la felicità della giovane principessa, che ha ricevuto il diploma con un sorriso radioso. Questo momento rappresenta non solo un traguardo accademico, ma anche un passo importante verso il futuro.

Stile e scelte di moda per un giorno speciale

Per questa occasione, madre e figlia hanno optato per un abbigliamento coordinato, entrambi indossando tonalità di rosso. La Regina Letizia ha scelto un elegante tailleur firmato Hugo Boss, un look che aveva già sfoggiato durante la finale della Coppa del Mondo di calcio femminile a Sydney, un chiaro omaggio alla figlia. L’Infanta Sofia, dal canto suo, ha indossato una tuta con scollatura asimmetrica, accentuata da una cintura in vita, che ha messo in risalto il suo stile giovanile e moderno.

Queste scelte di moda non solo riflettono il gusto personale delle due donne, ma anche un legame familiare forte, che si esprime attraverso dettagli condivisi e momenti significativi. La cerimonia di laurea è stata un’opportunità per mostrare il loro affetto e il supporto reciproco in un momento di celebrazione.

Futuro accademico dell’Infanta Sofia

Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali riguardo ai prossimi passi accademici dell’Infanta Sofia. Poco prima del suo 18° compleanno, la famiglia reale ha comunicato che, a differenza della sorella Leonor, la giovane principessa non intraprenderà un percorso presso un’accademia militare. Questo lascia aperte diverse possibilità per il suo futuro, con la possibilità di iscriversi a un corso di laurea in Spagna o all’estero.

Le scelte accademiche delle sue zie, le infanti Elena e Cristina, che hanno rispettivamente studiato insegnamento e scienze politiche, potrebbero influenzare le decisioni di Sofia. Anche il percorso di studi di Re Felipe, che si è laureato in legge dopo aver trascorso del tempo nell’esercito, rappresenta un esempio per la giovane principessa. La sua decisione finale sarà sicuramente attesa con interesse, poiché rappresenta un passo importante nella sua crescita personale e professionale.

