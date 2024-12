Laura Pausini protagonista di Verissimo: un’intervista tra emozioni e rivelazioni sorprendenti

La puntata di oggi di Verissimo ha visto come grande protagonista Laura Pausini, la celebre cantante che ha raccontato dettagli intimi della sua carriera e della sua vita privata. L’intervista, condotta con maestria, ha svelato aneddoti inediti e momenti difficili che l’artista ha affrontato nel corso della sua lunga carriera. In questo articolo esploreremo le rivelazioni di Laura, dalle sue abitudini pre-concerto ai momenti di crisi, senza tralasciare il suo impegno sociale.

Le abitudini di Laura Pausini prima di un concerto

Laura Pausini ha rivelato un rituale ben preciso che segue ogni volta prima di salire sul palco. Appena giunta nel backstage, la cantante si dedica a un momento di raccoglimento e silenzio per prepararsi nel modo migliore. “Faccio il silenzio vocale”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di mantenere la voce in perfette condizioni. Fino alle ore 17, Pausini evita di parlare, riservando la sua voce esclusivamente per le prove e per il concerto. Durante questa fase, si preoccupa anche della sua dieta, che, seppur non finalizzata alla perdita di peso, è studiata per preservare la salute delle sue corde vocali.

Un interessante aneddoto condiviso riguarda gli sforzi che la cantante fa per garantire condizioni di riposo ottimali. “Sono l’incubo di tutti gli albergatori”, ha scherzato, rivelando di utilizzare sacche della spazzatura per oscurare le tende quando non riescono a chiudersi bene. Questo livello di attenzione ai dettagli dimostra quanto Laura tenga alla sua performance e al modo in cui prepara il suo corpo e la sua mente prima di esibirsi di fronte al pubblico.

Inoltre, ha svelato quanto sia grata ai suoi fan, alcuni dei quali le hanno regalato tende oscuranti per aiutarla durante le sue trasferte. “A volte mi piacerebbe andare a trovare alcuni di loro a casa”, ha commentato, chiaro segnale del legame che riesce a instaurare con il suo pubblico.

Un momento di crisi e la forza di ripartire

Laura Pausini non ha esitato a condividere un capitolo oscuro della sua vita, durante il quale ha pensato di mettere fine alla sua carriera musicale. “Ci sono stati momenti, specialmente durante il Covid, in cui mi chiedevo se fosse meglio finire. Avevo già detto e cantato tutto”, ha confessato. Questa riflessione profonda rivela la vulnerabilità di un’artista che, nonostante il successo e i traguardi raggiunti, ha vissuto attimi di incertezza.

La paura di non riuscire a esprimere nuove emozioni attraverso la musica, unita al ricordo delle sfide passate, ha accompagnato Laura in un percorso di introspezione. Tuttavia, la determinazione a continuare è emersa con forza, portandola a ripartire dalla base: “Io tutte le mattine quando mi sveglio è questo. Il mio obiettivo è cantare e basta. Non devo pensare a dove o come cantare, ma semplicemente godere di questo”. Questo nuovo approccio le ha dato una rinnovata voglia di esibirsi, confermando il suo amore per la musica.

La cantautrice ha anche parlato della sua splendida figlia, Paola, e dell’importante battaglia contro il femminicidio che sostiene con passione, argomento che ha trattato anche durante i suoi concerti. La sensibilità dimostrata su temi così rilevanti, unita alla sua capacità di affrontare sfide personali, la rendono un modello da seguire sia come artista che come persona.

Battute inaspettate e un finale scoppiettante

Durante l’intervista, Laura Pausini ha dimostrato che il suo spirito ironico e vivace è sempre presente. Alla fine delle sue esibizioni, la cantante regala al pubblico un saluto speciale: “Buonanotte e fate l’amore”, affermazione che ha suscitato sorrisi e applausi. “Eh sì, perché dopo il concerto viene una gran voglia”, ha chiosato, aggiungendo una nota di leggerezza a una conversazione altrimenti molto intensa.

Queste ultime parole non solo mettono in risalto il suo senso dell’umorismo, ma riflettono anche la voglia di vivere intensamente ogni esperienza. Laura Pausini continua a essere un’artista molto amata e ammirata, capace di trasmettere emozioni autentiche attraverso le sue canzoni e la sua personalità. La puntata di Verissimo ha confermato ancora una volta la sua unicità e il profondo legame con i fan, rivelando la donna e l’artista che si cela dietro l’icona della musica italiana.