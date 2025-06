Laura Pausini e Robbie Williams insieme per il primo inno ufficiale della FIFA

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 13 luglio 2025, durante la finale della Coppa del Mondo per Club, si assisterà a un evento musicale straordinario. Laura Pausini e Robbie Williams, due artisti di fama mondiale, si esibiranno insieme per presentare il primo inno ufficiale della FIFA, intitolato “Desire“. Questo brano rappresenta un connubio tra la musica e il calcio, unendo le passioni di milioni di fan in tutto il mondo. La performance avrà luogo al Metlife Stadium nel New Jersey, in un contesto che promette di essere memorabile.

La nascita di “desire”

“Desire” è un brano scritto da Robbie Williams e prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, con il mixaggio curato da Richard Flack. La canzone debutterà ufficialmente il 12 luglio 2025, in occasione dell’apertura dei Mondiali per Club a Miami. Questo inno non è solo una celebrazione della musica, ma anche un simbolo di unità tra il mondo del calcio e quello musicale. La scelta di Miami come location per il debutto sottolinea l’importanza di questo evento, che si preannuncia come un momento di grande emozione e coinvolgimento per i tifosi.

Robbie Williams, in qualità di ambasciatore ufficiale della FIFA per la musica, ha voluto fortemente la collaborazione con Laura Pausini. La sua voce potente e riconoscibile aggiunge un valore inestimabile a questo progetto, rendendolo ancora più speciale. La canzone accompagnerà le squadre durante le manifestazioni internazionali più importanti, inclusi i futuri Mondiali del 2026, creando un legame duraturo tra la musica e il calcio.

Le dichiarazioni degli artisti

Robbie Williams ha espresso il suo entusiasmo per questo progetto, dichiarando: “Sono onorato di essere l’ambasciatore della FIFA per la musica. La musica e il calcio uniscono le persone come niente altro. Questo brano cattura quella sensazione che precede il calcio d’inizio: passione, nervosismo, orgoglio e maestosità.” Le sue parole evidenziano l’importanza di questo inno nel creare un’atmosfera di attesa e di celebrazione in vista delle partite.

Anche Laura Pausini ha condiviso la sua gioia per questa collaborazione. “È un sogno essere parte di questo progetto. Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita e rappresentare l’Italia in un evento così grande mi emoziona profondamente.” La cantante, con la sua carriera costellata di successi, continua a dimostrare il suo amore per la musica e per lo sport, rendendola una figura ideale per questo inno.

Un videoclip inedito e il futuro della musica fifa

Oltre alla performance dal vivo, “Desire” sarà accompagnato da un videoclip inedito che verrà proiettato durante la finale e sarà disponibile sulle piattaforme digitali poco dopo. Questo video rappresenterà un ulteriore strumento per coinvolgere i fan e celebrare la sinergia tra calcio e musica. Pausini, con oltre 75 milioni di dischi venduti e numerosi premi internazionali, tra cui un Grammy Award e cinque Latin Grammy, continua a consolidare la sua posizione di icona mondiale.

La scelta di unire due artisti di tale calibro per un evento di questa portata non è casuale. La FIFA sta cercando di amplificare l’esperienza dei suoi tornei attraverso la musica, creando un’atmosfera di festa e celebrazione. “Desire” non sarà solo un inno per la Coppa del Mondo per Club, ma un simbolo di unione e passione per il calcio, destinato a rimanere nel cuore dei tifosi per molti anni a venire.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!