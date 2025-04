Laura Bailey parla dei cambiamenti in The Last of Us: l’interpretazione di Abby e le reazioni dei fan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “The Last of Us” ha suscitato un ampio dibattito tra i fan, specialmente in merito ai cambiamenti apportati rispetto al videogioco originale. Laura Bailey, che ha prestato la voce al personaggio di Abby nel videogioco, ha recentemente condiviso le sue opinioni sui nuovi sviluppi narrativi della serie. La sua esperienza offre uno sguardo interessante sulle sfide e le reazioni che ha affrontato nel corso di questo viaggio.

I cambiamenti nella narrazione della serie

Nell’ultimo episodio della seconda stagione di “The Last of Us“, andato in onda di recente, si è assistito a un momento cruciale: Joel, dopo aver salvato Abby, viene brutalmente ucciso dalla giovane, in cerca di vendetta per la morte del padre. Questo evento, che nel videogioco viene rivelato solo in seguito, nella serie viene presentato in modo più diretto, dando spazio a una narrazione che esplora le motivazioni di Abby. Laura Bailey ha espresso il suo sostegno per questi cambiamenti, sottolineando che la HBO ha fatto un ottimo lavoro nel preparare il pubblico a una morte così drammatica.

L’attrice ha dichiarato: “Penso che sia il motivo per cui la HBO lo sta facendo. Sei preparato a quella morte”. Questa affermazione evidenzia l’importanza di una narrazione ben costruita, che permette agli spettatori di comprendere le complessità emotive dei personaggi. La serie, quindi, non solo si distacca dal videogioco, ma cerca anche di approfondire le dinamiche tra i protagonisti, rendendo la storia più ricca e sfumata.

Le reazioni ai cambiamenti e le sfide personali

Laura Bailey ha ricordato il lancio di “The Last of Us Parte II” nel 2020, un evento che ha scatenato reazioni contrastanti tra i giocatori. Molti non si aspettavano la drammatica svolta narrativa e alcune reazioni sono state particolarmente aggressive. L’attrice ha rivelato di aver ricevuto minacce sui social media, incluso attacchi diretti a suo figlio, che all’epoca era ancora un neonato. “Sapevo che sarebbe stato intenso. Sapevo che sarebbe stato controverso”, ha detto Bailey, evidenziando la pressione e le difficoltà che ha dovuto affrontare.

La sua esperienza sui social media è stata segnata da un clima di ostilità, che ha reso difficile per lei condividere la sua passione per il progetto. “Non voglio dire che mi hanno spaventata, perché non penso fosse quello il motivo, ma quanto accaduto mi ha resa più guardinga”, ha spiegato. Questo sentimento di cautela riflette una realtà che molti artisti devono affrontare nel mondo digitale, dove le critiche possono diventare personali e invasive.

La lotta con le reazioni dei fan

Bailey ha continuato a discutere delle sue emozioni riguardo alle reazioni dei fan, sottolineando quanto fosse orgogliosa del suo lavoro e del suo ruolo in “The Last of Us“. Nonostante le difficoltà, ha espresso entusiasmo nel condividere il suo contributo con il pubblico. Tuttavia, la reazione immediata e negativa ha rappresentato una vera sfida. “Ottenere quella reazione immediatamente è stato realmente duro. Non penso che qualcuno avesse potuto prevederne le conseguenze”, ha affermato.

La situazione è stata complicata ulteriormente dal fatto che, a distanza di tempo, molti fan non hanno ancora superato gli eventi narrativi del videogioco e della serie. Ogni volta che Bailey condivide contenuti sui social riguardanti “The Last of Us“, si trova a dover affrontare commenti negativi e poco rispettosi. Questo ha reso la sua presenza online un terreno delicato, dove la passione per il suo lavoro si scontra con le reazioni avverse di alcuni fan.

Laura Bailey, con la sua esperienza, offre una prospettiva unica su come le narrazioni videoludiche possano influenzare non solo il pubblico, ma anche gli artisti coinvolti. La sua storia è un promemoria dell’impatto che le opere di intrattenimento possono avere, sia in termini di emozioni che di interazioni sociali.

