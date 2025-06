L’arena di Verona accoglie il nabucco: un’apertura straordinaria per il 102° opera festival

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Arena di Verona ha ospitato il debutto della 102/a edizione dell’Opera Festival con un evento che ha catturato l’attenzione di appassionati e critici. Il 13 giugno, il celebre Nabucco di Giuseppe Verdi ha segnato l’inizio di una stagione che promette di unire tradizione e innovazione. La regia di Stefano Poda ha trasformato l’anfiteatro in un palcoscenico che ha saputo mescolare elementi storici e contemporanei, creando un’esperienza unica per il pubblico presente.

Un debutto da leggenda

L’inaugurazione del festival si è svolta in un’atmosfera di grande attesa e entusiasmo. L’allestimento del Nabucco ha portato gli spettatori in un viaggio temporale, dove il passato e il futuro si sono fusi in un’opera che ha saputo emozionare. La direzione dell’Orchestra da parte del maestro Pinchas Steinberg ha contribuito a rendere la performance ancora più memorabile. Gli applausi scroscianti e le ovazioni calorose che hanno accolto i protagonisti al termine della rappresentazione hanno testimoniato il successo dell’evento. Tra i principali interpreti, Amartuvshin Enkhbat nel ruolo di Nabucco, Anna Pirozzi come Abigaille, Francesco Meli nel ruolo di Ismaele, Vasilisa Berzhanskaya come Fenena e Roberto Tagliavini nel ruolo di Zaccaria hanno dato vita a una performance indimenticabile.

La presenza di ospiti illustri

Tra il pubblico, la presenza dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha suscitato particolare interesse. Accompagnata dal marito, Merkel ha espresso il suo entusiasmo per la prima esperienza all’Arena di Verona, definendo lo spettacolo “meraviglioso” e immortalando il momento con fotografie. La serata ha visto anche la partecipazione di una rappresentanza istituzionale di alto livello, tra cui Lorenzo Fontana, presidente della Camera, e diversi ministri, tra cui Alessandro Giuli, Adolfo Urso, Eugenia Roccella e Luca Ceriani. La sovrintendente della Fondazione Arena, Cecilia Gasdia, e il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, hanno accolto gli ospiti, sottolineando l’importanza dell’evento.

La regia visionaria di Stefano Poda

La regia di Stefano Poda ha saputo catturare l’essenza della tragedia verdiana, utilizzando scenografie immersive e simbolismi evocativi. L’apertura dello spettacolo ha visto due sfere rotanti, rappresentazione delle forze opposte che influenzano l’umanità. Al centro, una clessidra monumentale ha simboleggiato la caducità del tempo, mentre il messaggio dell’opera, che affronta temi di prigionia, guerra e speranza, è stato amplificato da elementi contemporanei, come un fungo atomico e riferimenti bellici moderni. La messa in scena ha creato un dialogo tra spiritualità e tecnologia, offrendo un’esperienza visiva che ha colpito profondamente gli spettatori.

Un’esperienza corale senza precedenti

La serata ha visto la partecipazione di ben 400 artisti, tra cui mimi, danzatori e figuranti, che hanno arricchito la narrazione con una performance corale che ha superato i confini del lirismo tradizionale. Il Coro, diretto da Roberto Gabbiani, ha eseguito il celebre “Va’, pensiero”, creando un momento di intensa emozione, accolto da un silenzio carico di attesa e seguito da un’ovazione. La sovrintendente Cecilia Gasdia ha descritto l’apertura del festival come un “patrimonio vivo e pulsante”, sottolineando l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella musica.

Un futuro luminoso per l’Opera Festival

Il 102° Opera Festival ha preso il via con un forte richiamo al passato e uno sguardo proiettato verso il futuro. La serata ha dimostrato come la grande musica possa fungere da rito collettivo, capace di unire e trasformare. Con l’Arena di Verona che si prepara ad affrontare nuove sfide, l’evento ha tracciato un solco indelebile nella storia della musica lirica, promettendo un futuro ricco di emozioni e innovazioni.

