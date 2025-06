L’Anspi celebra 60 anni di attività con un progetto di danza per i giovani

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Associazione Nazionale San Paolo VI Italia , affiliata al CONI e fondata a Brescia da Papa Paolo VI, festeggia il suo sessantesimo anniversario lanciando un’iniziativa innovativa nel campo della danza. Questo progetto ambizioso è dedicato ai giovani, offrendo loro la possibilità di formarsi con esperti del settore coreutico sia italiano che internazionale. L’iniziativa si propone di unire sport e cultura, continuando la tradizione dell’Anspi di sostenere gli oratori attraverso attività educative.

Dettagli dell’evento di danza

L’evento si svolgerà dal 2 al 5 luglio presso il Sunrise Village Cilento, situato in Via Terra Bianca a Pisciotta, in provincia di Salerno. Questa location è stata scelta per la sua bellezza naturale e per la sua capacità di ospitare eventi di grande rilevanza. L’iniziativa è stata promossa da Carlo Sacchi, direttore artistico e presidente dell’Oratorio San Carlo di Pisciotta, il quale ha voluto offrire ai ragazzi l’opportunità di apprendere da professionisti di alto livello nel campo della danza. Gli stage saranno accessibili a costi simbolici, rendendo l’evento inclusivo e sostenibile, in linea con i principi del terzo settore.

I maestri di danza coinvolti

Durante gli stage, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere da alcuni dei più rinomati esperti del panorama coreutico. Tra i protagonisti ci sarà Cristina Amodio, una maître de ballet di fama internazionale, specializzata nella danza classica. Ricky Bonavita, coreografo e docente presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, porterà la sua esperienza nel campo della danza contemporanea. Mario Nocera, creatore del progetto “MC New York Urban“, si occuperà di urban dance, mentre Rossella Galluccio, danzatrice e insegnante di flamenco, offrirà una prospettiva unica su questa forma d’arte. Infine, Roberto D’Urso, coreografo Rai specializzato in danza moderna, completerà il quadro con il suo approccio innovativo.

Un’opportunità per i giovani talenti

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per i giovani talenti che desiderano approfondire le loro competenze nel campo della danza. Gli stage non solo offriranno formazione di alta qualità, ma anche un ambiente stimolante dove i partecipanti potranno interagire con professionisti del settore. L’Anspi, attraverso questo progetto, continua a dimostrare il suo impegno nel promuovere la crescita culturale e sportiva dei giovani, contribuendo a formare una nuova generazione di artisti e danzatori. L’evento si preannuncia come un’esperienza formativa unica e inclusiva, capace di lasciare un segno significativo nella vita dei partecipanti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!