L’amica geniale: la quarta stagione in onda su Rai 1 con nuovi drammatici sviluppi

Stasera, il pubblico italiano avrà l’opportunità di assistere a un nuovo episodio della tanto amata serie “L’amica geniale“, trasmesso su Rai 1 a partire dalle 21:30. Questa edizione rappresenta l’ultima stagione di una produzione che ha catturato l’attenzione internazionale, frutto della collaborazione tra Rai e HBO. Questa sera, il terzo episodio presenterà una Elena che si troverà a dover affrontare le sue paure più profonde, mentre la sua leale amica Lila cercherà di restarle vicino in modo silenzioso.

Anticipazioni della nuova puntata

Il primo episodio della serata, intitolato “La frattura“, porterà gli spettatori all’interno della vita di Elena, che percepisce sempre più l’importanza della Basic Sight, l’iniziativa creata da Lila nel loro quartiere d’origine. Questa attività rappresenta per molti una via d’uscita, specialmente per coloro che rifiutano di lavorare per i Solara, una famiglia influente e temuta. Durante questa fase della sua vita, Lenù si rende conto delle preoccupazioni di sua madre, Immacolata, la quale spera che Lila possa prendersi cura dei suoi figli maschi, Peppe e Gianni, per tenerli lontani da un futuro legato alla criminalità.

Nel contesto di questa crescente consapevolezza, Elena affronta il climax della sua gravidanza e dà alla luce una bambina, frutto della relazione con Nino Sarratore. Questo evento segna un momento di grande tensione familiare, poiché Immacolata la visita ma sfortunatamente subisce un collasso. In una situazione d’emergenza, è Lila, insieme a Nino, a intervenire per accompagnarla in ospedale. Elena si trova a confrontarsi con la propria vulnerabilità e la gelosia, innescata dal legame crescente tra la sua migliore amica e il suo amante, una connessione che diventa giorno dopo giorno sempre più problematica.

Nonostante le difficoltà, Lila non esita a farsi carico delle preoccupazioni legate alla salute di Immacolata, accettando di trascorrere la notte con lei in ospedale, un gesto che dimostra la profondità della loro amicizia. Il successivo trasferimento di Immacolata in una clinica specializzata segna un altro punto cruciale per Elena, che si sente sempre più a disagio nel vedere la vicinanza tra le due figure maschili della sua vita.

Un viaggio drammatico e decisioni cruciali

Nella seconda parte della serata, il secondo episodio intitolato “L’imbroglio” mette in luce ulteriori tensioni e segreti. Durante un viaggio in auto verso l’ospedale per visitare sua madre, Alfonso rivela a Elena di aver intrecciato una relazione con Michele Solara. Questo colpo di scena porta i protagonisti a vivere giorni di ansia intensa, caratterizzati da eventi che stravolgeranno le vite dei personaggi coinvolti.

In un susseguirsi di eventi drammatici, Lila dà alla luce una bambina, chiamata Tina, mentre la salute di Immacolata si aggrava e purtroppo culmina con la sua morte in clinica. La perdita apre una nuova fase per Elena, che decide di fare i conti con il proprio futuro professionale, contattando finalmente il suo editore per confermare la scrittura di un nuovo romanzo entro l’autunno del 1982.

Tuttavia, l’evoluzione della sua carriera non si riflette in modo altrettanto positivo nella sua vita sentimentale. Tornata a casa, Elena scopre Nino a letto con un’altra donna, una svolta che la costringe a un’ulteriore riflessione sulla sua vita. Questa scoperta provocatoria la spinge a lasciare definitivamente la sua abitazione, portando con sé le tre bambine per rifugiarsi nell’unico posto percepito come sicuro: la casa di Lila.

Nel loro incontro, Lila rivela ad Elena una confessione inaspettata, rivelando che in tutti quegli anni Nino non ha mai smesso di cercarla, un’affermazione che complicherà ulteriormente le dinamiche tra le due e il loro rapporto con Nino, al viaggiatore comune delle loro storie interconnesse.