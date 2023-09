L’Albero Genealogico dei Targaryen: da House of the Dragon a Game of Thrones

Ricordate quando alle scuole elementari ci facevano disegnare il nostro albero genealogico? Bene. Ora proviamo a farlo con la famiglia Targaryen e scopriamo i rapporti di sangue tra i personaggi principali di House of the Dragon e Game of Thrones.

Il fondatore della Casa Targaryen è Aegon I Targaryen. Dopo aver unito i Sette Regni, ebbe due figli con le sue sorelle Rhaenys e Visenya: Aenys e Maegor.

House of the Dragon

Aenys si sposò con Alyssa Velaryon, generando Jaehaerys Targaryen. Quest’ultimo ebbe nove figli, ma tutti morirono, innescando una guerra di successione. Dopo un Grande Concilio, Viserys I Targaryen venne scelto come erede al trono. La scelta era tra Viserys I e Rhaenys Targaryen.

Rhaenys era la sorella minore del re Aegon I, mentre Viserys I era il nipote di Jaehaerys I Targaryen e fratello di Daemon.

Viserys I ebbe Rhaenyra Targaryen con sua moglie Aemma. Il re intendeva nominarla sua erede, ma ci furono dispute a causa del suo genere. In mancanza di eredi maschi, Viserys I sposò Alicent Hightower e ebbe quattro figli da lei: Aegon II, Aemond, Daeron e Helaena. Aegon II sposò sua sorella Helaena e ebbero tre figli insieme: i gemelli Jaehaerys e Jaehaera, e Maelor.

Daemon Targaryen e Laena Velaryon ebbero due figlie: Baela e Rhaena. Dopo la morte della moglie, Daemon sposò Rhaenyra, da cui ebbe tre figli (includendo quelli di Rhaenyra con Laenor Velaryon: Jacaerys, Lucerys e Joffrey): Aegon III e Viserys II e Visenya, nata morta.

Aemon Targaryen fu uno dei figli del re Maekar I e Dyanna Dayne. Nel mondo di Il Trono di Spade, è noto come uno degli ultimi Targaryen rimasti, oltre a Daenerys e Viserys. Rhaella Targaryen, figlia di Shaera e Jaehaerys II, si sposò con il fratello Aerys II.

Daenerys Targaryen è una delle figlie di Aerys II Targaryen (figlio del re Kaehaerys II e Shaera Targaryen, sua sorella). È la sorella di Rhaegar (oltre che di Viserys e Rhaella). Rhaella Targaryen, sorella di Aerys, è anche la moglie di Aerys. Rhaegar era sposato con Elia Martell prima di ‘rapire’ Lyanna Stark. Rhaegar, oltre a Jon Snow, ebbe due figli con Elia: Rhaenys e Aegon.

Jon Snow è il figlio di Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen. Lyanna era la promessa sposa di Robert Baratheon, ma voci sostenevano che fosse stata rapita dal Targaryen. La verità è che i due si sposarono in segreto e diedero alla luce Jon.