5 Serie da guardare in attesa della seconda stagione di House of The Dragon

L’attesa per la seconda stagione di House of The Dragon è palpabile tra i fan di questo epico spin-off di Game of Thrones. Nel frattempo, per soddisfare l’appetito per avventure epiche, intrighi e mondi fantastici, esistono diverse altre serie televisive che possono tenere incollati gli spettatori allo schermo. Dall’entusiasmante avventura di Black Sails, passando per il misterioso viaggio di Gli Anelli del Potere, fino alle passioni regali di The White Queen – queste serie offrono una varietà di mondi e generi pronti a catturare l’immaginazione di chiunque. In questo articolo, esploreremo ciascuna di queste serie, gettando uno sguardo appassionato sui loro mondi e personaggi, per offrire una lista di alternative imperdibili mentre attendiamo con ansia il ritorno di questa serie HBO.

Black Sails

Portandoci indietro nel tempo nell’età d’oro della pirateria nei Caraibi, Black Sails è una serie drammatica e d’avventura che i fan di House of the Dragon non possono proprio perdere. La storia si svolge sull’isola di New Providence, un luogo noto per essere il covo dei pirati, dove i ribelli senza legge si uniscono per cercare tesori, combattere navi da guerra e affrontare intrighi politici. Il protagonista principale è il temibile Capitano Flint, interpretato magistralmente da Toby Stephens, un uomo ambizioso e carismatico, desideroso di raggiungere il suo obiettivo di creare un paradiso pirata.

Lungo il percorso, si allea con alcuni personaggi iconici della letteratura, tra cui il giovane e intelligente John Silver- interpretato da Luke Arnold – che diventerà in seguito la leggendaria Long John Silver. Ma Black Sails non si limita a mostrarci solo il lato romantico e avventuroso dei pirati; affronta anche temi profondi come il potere, la corruzione, la libertà e la moralità. Gli spettatori vengono trascinati in un mondo dove non esistono confini definiti tra bene e male e dove i personaggi devono fare scelte difficili e spesso contraddittorie.

Game of Thrones

Se hai amato House of The Dragon non puoi non amare Game of Thrones. La serie, prodotta da HBO, è stata una delle più influenti di tutti i tempi ed è importante per capire aspetti fondamentali dello spin-off. pi. Basata sui romanzi “A Song of Ice and Fire” di George R.R. Martin, questa epica saga ci trasporta nel mondo immaginario di Westeros e Essos, dove potere, intrighi e magia si intrecciano in un affascinante intreccio di storie e personaggi.

La serie è ambientata in un’epoca simile al Medioevo, dove sette nobili famiglie nobiliari competono per il Trono di Spade, il regno supremo di Westeros. Ognuna di queste famiglie ha ambizioni, alleati e nemici, e la lotta per il potere si manifesta in conflitti, alleanze instabili e sottili giochi politici. Ma non è solo la lotta per il trono a catturare l’attenzione degli spettatori: c’è un’oscura minaccia in arrivo, oltre il Muro che protegge il regno, dove creature leggendarie e soprannaturali minacciano di invadere il mondo degli uomini. Ogni famiglia e ogni individuo è caratterizzato da una serie di motivazioni, virtù e difetti, rendendo il tessuto della trama ancora più avvincente

Gli anelli del Potere

Ambientata nel vasto universo di Il Signore degli Anelli creato da J.R.R. Tolkien, Gli Anelli del Potere è una serie prodotta da Amazon Studios. Intrisa di mitologia, storia e avventura – e con un cast eccellente – la serie ci riporta a fatti avvenuti prima del viaggio di Frodo e i suoi amici. Infatti, gli eventi mostrati nella serie sono ambientati durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi raccontati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

Ci troviamo in un’era lontana, in cui vennero forgiati i grandi poteri, i regni ascesero e caddero in rovina, gli eroi spiccarono e morirono e il più grande cattivo – nato dalla penna di Tolkien – nacque dall’oscurità. Nella narrazione seguiamo – su più piani narrativi – un gruppo di personaggi, altri noti e altri meno, mentre si apprestano a fronteggiare il ritorno del male nella Terra di Mezzo. Se amate il fantasy, ambientazione magiche mozzafiato e combattimenti epici, non potete assolutamente perdere questa serie.

Vikings

Creata da Michael Hirst, Vikings è stata trasmessa per sei stagioni dal 2013 al 2020 e ha guadagnato un’enorme popolarità tra i fan del genere storico. La serie è ambientata nell’VIII e IX secolo e segue le gesta leggendarie di Ragnar Lothbrok, un guerriero vichingo del popolo norreno. Interpretato dal talentuoso Travis Fimmel, Ragnar è un personaggio magnetico e carismatico che sogna di esplorare nuove terre, saccheggiare ricchezze e diventare un leggendario condottiero vichingo. La sua sete di avventura e ambizione lo porta a intraprendere incursioni nelle terre dell’Ovest, compresa l’Inghilterra, scontrandosi con potenti sovrani e influenzando il corso della storia.

Con Vikings non ci troviamo davanti a draghi e creature fantastiche come House of The Dragons, ma questa serie è nota è nota per la sua rappresentazione realistica della cultura vichinga, i costumi, le tradizioni e le mitologie. Molti studiosi storici l’hanno lodata e promossa per essere una delle serie più corrette storicamente tra quelle presenti e non possiamo dargli torto. I costumi e le ambientazioni vi riporteranno indietro nel tempo, facendovi vivere un momento storico affascinante.

The White Queen

The White Queen è una serie televisiva storica basata sui romanzi di Philippa Gregory, incentrati sulla Guerra delle Due Rose, un periodo turbolento della storia dell’Inghilterra. Trasmessa nel 2013, la serie è stata ammirata per la sua narrazione coinvolgente e la sua rappresentazione accurata di eventi storici cruciali. La storia si svolge nel XV secolo e segue la rivalità tra due potenti famiglie nobiliari: i Lancaster e gli York. La serie prende il nome dalla figura di Elisabetta Woodville, interpretata da Rebecca Ferguson, una giovane e affascinante vedova che, attraverso il suo fascino e la sua intelligenza, riesce a conquistare il cuore del re Edoardo IV di York (interpretato da Max Irons). Il loro matrimonio crea un’enorme controversia in quanto mette in discussione l’equilibrio di potere esistente tra le famiglie rivali.

La serie si concentra sulla lotta per il trono tra le casate di Lancaster e York, mostrando la complessità – nel perfetto stile di House of the Dragon – dei rapporti familiari, gli interessi politici e le alleanze instabili. L’intrigo di corte e le trame per il potere si intrecciano con le storie personali dei personaggi, creando una trama avvincente e coinvolgente.