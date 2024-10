La7 propone la terza stagione di ‘Una giornata particolare’: un viaggio nella storia dal 9 ottobre

La7 torna a coinvolgere il pubblico con la terza stagione di ‘Una giornata particolare’, in onda ogni mercoledì sera a partire dal 9 ottobre 2024. Questo format originale, prodotto da Stand by me, accompagna i telespettatori in un affascinante percorso attraverso eventi cruciali che hanno segnato la storia, esplorando quindi momenti significativi e le loro ripercussioni nel contesto contemporaneo.

Aldo Cazzullo guida il percorso storico

Il noto giornalista Aldo Cazzullo si fa carico di condurre il pubblico in questa avvincente esplorazione delle giornate che hanno cambiato il corso degli eventi. Sostenuto dalle preziose testimonianze di due inviati, Claudia Benassi e Raffaele di Placido, Cazzullo permetterà di immergersi nei luoghi storici che hanno visto compiersi questi momenti, da Roma a Istanbul, passando per Milano e oltre. Attraverso narrazioni suggestive e incontri con esperti e protagonisti del panorama culturale e politico, il programma promette di arricchire la comprensione storica degli eventi trattati.

La scelta dei luoghi, dall’architettura barocca di Roma agli spazi simbolici del Foro Italico, rispecchia l’intento di trasmettere non solo il valore storico degli eventi, ma anche la bellezza delle location che ne sono state sullo sfondo. I telespettatori potranno quindi ammirare dal vivo architetture storiche e aree emblematiche, permettendo una connessione visiva e culturale unica.

I temi delle dieci puntate

Questa stagione si apre con un episodio dedicato al Viaggio di Adolf Hitler in Italia avvenuto il 3 maggio 1938, un evento che permette di ripercorrere le complesse dinamiche tra Mussolini e il Führer, mettendo in luce rapporti di potere e influenze che hanno plasmato la storia europea. Il programma si muoverà poi tra eventi chiave come le Cinque giornate di Milano, insurrezione del 1848 che ha dato avvio al Risorgimento, e la terribile notte di San Bartolomeo, segnata dalla strage degli Ugonotti a Parigi.

Altri momenti memorabili saranno trattati, come l’ultima notte di Pier Paolo Pasolini, che solleva interrogativi irrisolti sull’omicidio di una delle figure più controverse della cultura italiana del Novecento. Tra eventi catastrofici e scoperte artistiche, il programma si dedicherà anche alla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e alle conseguenze dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., evidenziando come tali eventi abbiano marcato l’identità culturale e storica dell’Italia.

La grande bellezza: un omaggio alla cultura italiana

L’ultima puntata, intitolata ‘La grande bellezza’, rappresenta un tributo all’ingegno e alla creatività italica che, nei secoli, ha reso l’Italia un museo a cielo aperto. Grazie a questo episodio, i telespettatori saranno invitati a riflettere sull’immenso patrimonio artistico e culturale del Paese, la cui importanza si estende ben oltre i confini nazionali. L’episodio non solo celebrerà l’arte e l’architettura, ma anche quei piccoli dettagli che continuamente arricchiscono il panorama culturale e paesaggistico dell’Italia.

Come seguire ‘Una giornata particolare’

La nuova edizione di ‘Una giornata particolare’ è visibile in diretta su La7 ogni mercoledì sera. Ogni puntata è disponibile anche in live streaming, permettendo a un ampio pubblico di consolidare la propria esperienza. Sul sito ufficiale di La7, gli spettatori potranno inoltre trovare la possibilità di rivedere le puntate e accedere a clip significative, favorendo così una fruizione mirata e ricca di contenuti. Questa combinazione di accessibilità e approfondimento rappresenta un modo innovativo per vivere la storia, stimolando il dibattito e l’analisi critica sugli eventi che hanno rappresentato veri e propri turning point nella nostra cultura.