La XVII edizione del Premio Biagio Agnes si svolge a Roma con importanti riconoscimenti

Il Premio Biagio Agnes, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel panorama dell’informazione e della cultura italiana, torna con la sua XVII edizione. Quest’anno, la cerimonia di premiazione si svolgerà in una location iconica: Piazza di Spagna a Roma. La conduzione dell’evento sarà affidata a Mara Venier e Alberto Matano, volti noti della Rai, che guideranno la serata in onda martedì 1 luglio in seconda serata su Rai 1. L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo istituzionale, dell’informazione, dello spettacolo e della cultura, sottolineando l’importanza del premio nel riconoscere l’eccellenza nel settore.

La giuria e il processo di selezione dei premiati

La giuria del Premio Biagio Agnes è presieduta da Gianni Letta, un nome di riferimento nel panorama politico e culturale italiano. Quest’anno, la giuria ha avuto il compito di selezionare i vincitori tra una vasta gamma di candidati, provenienti da diversi ambiti, tra cui stampa, televisione, radio e letteratura. L’obiettivo è stato quello di individuare i professionisti che si sono distinti per la loro capacità di raccontare storie significative, contribuendo a una comprensione più profonda della realtà italiana e internazionale.

I membri della giuria, esperti nei rispettivi campi, hanno valutato i candidati in base a criteri di qualità, innovazione e impatto del loro lavoro. Questo processo di selezione ha permesso di premiare non solo i nomi più noti, ma anche coloro che, attraverso il loro impegno e la loro creatività, hanno saputo dare voce a temi di rilevanza sociale e culturale.

I vincitori del Premio Biagio Agnes 2025

Nell’edizione 2025, il Premio Carta Stampata è stato assegnato a Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, per il suo contributo nel campo del giornalismo giudiziario. La sua dedizione e professionalità hanno reso il suo lavoro un punto di riferimento nel settore. Aldo Cazzullo, sempre del Corriere, ha ricevuto il Premio Divulgazione Culturale per la sua attività che spazia tra libri, televisione e giornalismo, dimostrando un’abilità unica nel comunicare la cultura al grande pubblico.

Il Premio per la Televisione è andato a Carlo Conti, una figura storica della Rai dal 1985 e attuale direttore artistico del Festival di Sanremo, riconosciuto per il suo impatto duraturo nel panorama televisivo italiano. Francesca Fagnani ha conquistato il Premio Trasmissione dell’anno con il suo programma “Belve” su Rai 2, noto per le sue interviste incisive e provocatorie.

Un altro riconoscimento importante è andato alla miniserie “Il Conte di Montecristo“, diretta dal premio Oscar Bille August e interpretata da attori di spicco come Lino Guanciale e Gabriella Pession, che ha ricevuto il Premio Fiction. Alberto Puoti di RaiNews24 ha ricevuto il Premio Speciale per il suo lavoro innovativo nel data journalism, un campo sempre più rilevante nell’informazione contemporanea.

Altri premi e riconoscimenti significativi

Alessandra Ricciardi di Italia Oggi ha ottenuto il Premio Giornalista Economico, mentre il Premio Giubileo è stato conferito a Fabio Marchese Ragona, vaticanista del Gruppo Mediaset e de Il Giornale, per la sua biografia su Papa Francesco. Martina Pennisi, del Corriere.it, ha ricevuto il Premio Generazione Digitale – Podcast, riconoscendo il suo impegno nel trattare temi cruciali come intelligenza artificiale e fake news.

Infine, Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella hanno vinto il Premio Saggista Scrittore per il loro saggio “Governare le fragilità“, un’opera che affronta questioni attuali e complesse. La giuria, composta da esperti del settore, ha dimostrato un’attenzione particolare nel premiare lavori che non solo informano, ma che stimolano anche una riflessione critica sulla società contemporanea.

