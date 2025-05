La xv edizione del premio la pellicola d’oro: celebrazioni e nomination a roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 14 giugno 2025, Roma ospiterà la XV edizione del Premio La Pellicola D’oro, un evento di grande rilevanza nel panorama cinematografico italiano. La cerimonia di premiazione si svolgerà a partire dalle ore 20:30 in Via Veneto, un luogo simbolico per il cinema e la cultura della capitale. Questo premio è dedicato a riconoscere e valorizzare i professionisti del settore, premiando le maestranze e gli attori che si sono distinti nel corso dell’anno, attraverso un voto effettuato da una giuria composta da circa 300 esperti del settore.

Un premio per il cinema italiano

Il Premio La Pellicola D’oro è un’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale S.A.S. Cinema, con l’obiettivo di sostenere i mestieri e l’artigianato del cineaudiovisivo italiano. Questi professionisti rappresentano l’ossatura portante di ogni produzione cinematografica, contribuendo in modo fondamentale alla realizzazione di opere di qualità. Il premio gode del supporto di importanti enti, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, la Regione Lazio e Roma Capitale. Inoltre, l’evento è patrocinato da Rai Fiction e ha come media partner Rai Cultura, a dimostrazione della sua importanza nel panorama culturale nazionale.

Premi speciali e riconoscimenti

Durante la cerimonia, saranno assegnati premi speciali a figure di spicco del mondo dello spettacolo. Tra i riconoscimenti più attesi ci sono il Premio Speciale per l’Attività Artistica, che sarà conferito a Enrico Montesano e Stefania Sandrelli, due icone del cinema italiano. Inoltre, il Premio Giovani sarà assegnato agli studenti del Cine TV Rossellini per il film “Parthenope” di Paolo Sorrentino, mentre il Premio all’Imprenditore del Settore andrà ad Armando Grottesi, noto per aver ideato il Dolly, un attrezzo fondamentale per le riprese cinematografiche.

Le nomination: un riconoscimento ai talenti emergenti

Le nomination per il Premio La Pellicola D’oro coprono diverse categorie, evidenziando i talenti emergenti e i professionisti affermati del settore. Nella categoria Cinema, per il Direttore di Produzione, si contendono il premio Giorgia Passarelli per “Un Mondo a Parte“, Claudia Cravotta per “Bellinguer – La grande ambizione“, e Raffaella Pioggia per “Animali Randagi“. Anche per l’Operatore di Macchina ci sono nomi di spicco come Ivan Casalgrandi per “Confidenza” e Daria D’Antonio per “Parthenope“.

Le nomination si estendono anche a categorie come Capo Elettricista, Capo Macchinista e Attrezzista di Scena, con professionisti che hanno dimostrato grande competenza e creatività. Ogni categoria rappresenta un’opportunità per mettere in luce il lavoro di chi opera dietro le quinte, spesso invisibile ma essenziale per il successo di un film.

Riconoscimenti per le serie tv

Oltre al cinema, il Premio La Pellicola D’oro dedica attenzione anche alle produzioni televisive. Nella sezione Serie TV, i Direttori di Produzione in nomination includono Daniele Modina per “Qui non è Hollywood” e Barbara Busso per “Vita da Carlo“. Le categorie per le serie TV riflettono l’evoluzione del panorama audiovisivo, evidenziando l’importanza delle produzioni seriali che hanno conquistato il pubblico negli ultimi anni.

Le nomination si estendono a diverse figure professionali, come Operatore di Macchina e Tecnico di Effetti Speciali, sottolineando la varietà di talenti che contribuiscono alla realizzazione di contenuti di qualità. Questo riconoscimento alle serie TV dimostra come il Premio La Pellicola D’oro si adatti ai cambiamenti del settore, celebrando ogni forma di narrazione visiva.

L’evento del 14 giugno promette di essere una serata memorabile, un’occasione per celebrare il talento e la passione di chi lavora nel mondo del cinema e della televisione, confermando l’importanza di riconoscere e valorizzare il lavoro di tutti coloro che contribuiscono a rendere il panorama culturale italiano così ricco e variegato.

