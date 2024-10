La valanga azzurra: il docufilm sulla nazionale italiana di sci alpino in anteprima alla festa del cinema di roma 2024

Il docufilm “La Valanga Azzurra”, diretto da Giovanni Veronesi, sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024. Questa pellicola esplora la storica nazionale italiana di sci alpino degli anni ’70, un periodo che ha segnato un’anomala epoca d’oro per lo sport italiano. Non solo si rivivono le gesta sportive di atleti leggendari, ma si gets l’occhio su dettagli e curiosità che hanno caratterizzato un’epoca indimenticabile. Recentemente è stato diffuso online il trailer ufficiale e il poster di questo attesissimo progetto.

I dettagli del progetto cinematografico

Fandango, già in passato autrice di progetti cinematografici di successo come “Una Squadra”, torna a incantare il pubblico con “La Valanga Azzurra”. Questo docufilm non è solo un racconto visivo, ma un atto d’amore verso lo sci e gli atleti che hanno rappresentato l’Italia in quegli anni gloriosi. La sceneggiatura è frutto del lavoro congiunto di Lorenzo Fabiano, Domenico Procacci, Giovanni Veronesi e Sandro Veronesi, con la consulenza di Luca Rea, una squadra che garantisce una narrazione di alta qualità.

La fotografia è affidata a Dimitri Chechi, che avrà il compito di trasmettere visivamente l’emozione e la bellezza dello sci alpino. Il montaggio, curato da Riccardo Giannetti, promette di alternare momenti di adrenalina pura a ricordi toccanti. Le musiche originali di Gianni Veronesi aggiungeranno un ulteriore strato di emozione, rendendo l’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente.

La premiere del film è programmata per il 18 ottobre alle ore 16.30, nella Sala Sinopoli, durante il festival. Inoltre, “La Valanga Azzurra” sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 21, 22 e 23 ottobre.

La trama e i protagonisti del docufilm

Il documento rivelerà dettagli affascinanti sulla nazionale, guidata dal famoso allenatore Mario Cotelli e capitanata da atleti del calibro di Gustavo Thoeni e Piero Gros. Gli spettatori avranno l’opportunità di conoscere non solo i successi sportivi – come la conquista di cinque Coppe del Mondo e numerose medaglie olimpiche e mondiali – ma anche le dinamiche interne del team, le rivalità e i sacrifici necessari per raggiungere la grandezza.

Il docufilm si propone di rendere omaggio a una generazione di sciatori, portando alla luce testimonianze inedite. Giovanni Veronesi condividerà con il pubblico il suo percorso personale come aspirante campione, aggiungendo un’ulteriore dimensione umana alla narrazione. Grazie a interviste e materiali d’archivio, “La Valanga Azzurra” offrirà uno sguardo profondo su un’epoca che ha reso l’Italia protagonista nello sport invernale.

L’obiettivo è celebrare l’epopea di un ciclone sportivo, che ha visto i suoi fasti e inevitabilmente anche il declino, permettendo così al pubblico di rivivere un’era che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dello sci alpino e dello sport italiano in generale.