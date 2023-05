La storia vera che ha ispirato il film “The Imitation Game”

The Imitation Game è un film del 2014 diretto da Morten Tyldum. Candidato a otto premi Oscar, il film si aggiudica quello per la miglior sceneggiatura non originale. Il film ha incassato 233555708 $ nel mondo, di cui 91125683 negli Stati Uniti, a fronte di un budget di circa 15 milioni di dollari. Le riprese del film si sono svolte in Inghilterra, tra Londra, Bicester, Chesham, Nettlebed, Sherborne e il Bletchley Park.

The Imitation Game, la trama

Manchester, inizio degli anni Cinquanta. Alan Turing, brillante matematico, è sotto interrogatorio da parte della polizia dopo essere stato arrestato per atti osceni. Lo scienziato inizia a raccontare parte della sua vita, a cominciare da un evento chiave durante la Seconda Guerra Mondiale nel quale insieme ad altri colleghi ebbe il compito di decifrare il cosiddetto codice Enigma, inventato dai nazisti per trasmettersi informazioni top secret senza essere scoperti. Solo uno dei tanto passaggi nella vita di un uomo geniale, morto suicida poco più che quarantenne.

La storia vera dietro la pellicola

La pellicola è l’adattamento cinematografico della biografia del 1983 Alan Turing. Una biografia. Alan Turing fu un matematico e crittografo considerato a tutti gli effetti il padre dell’informatica. Negli anni ’30 del 900 grazie ad una macchina di sua invenzione e alla creazione dei concetti di algoritmo e calcolo mentale, creò a tutti gli effetti quella che sarebbe stata la base dei moderni computer. La sua figura è stata poi molto importante anche per le operazioni di intercettazioni e crittoanalisi durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il film ripercorre a tutti gli effetti questo periodo della vita di Turing, mostrando i primi anni di collaborazione con il governo e l’invenzione della macchina che è riuscita ad intercettare i messaggi cifrati, che verrà nominata Bomba. Qui di seguito il trailer del famoso film.