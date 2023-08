La storia della faida tra John Wayne e Clint Eastwood

È stato recentemente annunciato il nuovo film di Clint Eastwood. Lo storico regista americano, nonostante l’età di 93 anni, non sembra aver perso la voglia di realizzare film. La stella statunitense è principalmente ricordata per la sua presenze in film western. Un altro attore diventato estremamente famoso nell’ambito western è John Wayne. I due non hanno mai collaborato anche se Clint pare ci abbia provato.

John Wayne non ha mai apprezzato la crescita hollywoodiana di Clint Eastwood. Cosi Wayne diede origine a una faida fuori dallo schermo. La rivalità fuori dallo schermo dei due si sarebbe potuta risolvere facilmente, ma John Wayne decise di buttare questa opportunità. Nel 1973, Eastwood inviò a Wayne un copione per un nuovo progetto, The Hostiles. Tuttavia, l’attore rifiutò il ruolo.

John Wayne ha rispedito al mittente la sceneggiatura con una lettera dove erano illustrate sia le ragioni del suo rifiuto sia delle critiche riguardanti l’interpretazione di Eastwood in High Plains Drifter. Nonostante tutto, Clint Eastwood inviò una versione rimaneggiata del copione, che Wayne gettò via dicendo:

Di nuovo questo pezzo di me**a.

È un vero peccato non aver mai avuto la possibilità di vedere questi due giganti del western insieme.

Il nuovo film di Clint Eastwood

Il cinque volte premio Oscar Clint Eastwood, celeberrimo protagonista della Trilogia del dollaro di Sergio Leone è regista e produttore assieme a Jessica Meier, Adam Goodman, Tim Moore e Matt Skiena. Ellen Goldsmith – Vein e Jeremy Bell sono produttori esecutivi, e la sceneggiatura originale è invece firmata da Jonathan Abrams. Juror #2 racconta la storia di Justin Kemp, un giudice legale e padre di famiglia, che si trova implicato in un caso piuttosto spinoso dal punto di vista morale. In un processo per omicidio, l’uomo diventa potenziale condannatore e al contempo salvatore del killer. Il suo dilemma sarà in grado di cambiare le sorti del caso?