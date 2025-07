Fedez parla di divorzio, figli e vita dopo Chiara Ferragni in un’intervista rivelatrice

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel corso di un’intervista con lo youtuber Gabriele Vagnato, il rapper Fedez ha affrontato temi delicati riguardanti la sua vita personale, tra cui il divorzio da Chiara Ferragni, la gestione dei figli e le voci che circolano sulla sua attuale relazione con Clara. Durante la conversazione, Fedez ha condiviso le sue esperienze e riflessioni, offrendo uno spaccato della sua vita dopo la separazione.

Le voci su Clara e il divorzio da Chiara Ferragni

Fedez ha voluto chiarire i rumor che lo vedono coinvolto in una presunta relazione segreta con Clara. Il rapper ha affermato di non provare più emozioni riguardo ai gossip che lo riguardano, ma ha notato come queste voci possano influenzare le relazioni con le persone che non sono abituate alla notorietà. Ha dichiarato: “Quando escono i gossip su di me, io ormai non provo più nulla, ma quando frequento persone che non sono abituate a questo sistema, mi rendo conto che questa roba ostacola le relazioni umane.”

Fedez ha anche commentato le immagini pubblicate da Chiara, sottolineando che tra lui e Clara non c’era nulla di romantico. Ha descritto la situazione come una sorta di “paparazzata della storia fatta con l’intelligenza artificiale”, affermando che quella sera non si erano nemmeno avvicinati per salutarsi. Il rapper ha chiuso il discorso sulle paparazzate parlando del suo matrimonio finito, dicendo: “Quando succedono queste cose con Clara rivivo i flashback del Vietnam del mio matrimonio.”

La gestione dei figli dopo la separazione

Fedez ha parlato anche della sua nuova vita da padre dopo il divorzio, descrivendo un periodo di ricostruzione personale. Ha spiegato di aver “distrutto tutto quello che c’era”, paragonando questo processo a una devastazione totale, ma ha anche evidenziato come dalle macerie si possa ripartire per costruire qualcosa di nuovo. “Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla”, ha aggiunto, esprimendo una certa repulsione per il modo in cui viveva in passato, dove tutto era influenzato dalla percezione altrui.

In merito alla gestione dei figli, Fedez ha rivelato che ora ha giorni prestabiliti per vederli, una situazione che richiede un periodo di adattamento sia per lui che per i bambini. Ha sottolineato di sentirsi fortunato a poter condividere equamente il tempo con i figli e la madre, Chiara, affermando: “L’unica decisione che ho preso è di non avere le tate.” Ha spiegato che, nonostante il lavoro lo tenga occupato, è suo padre a prendersi cura dei bambini quando lui non è presente.

La famiglia e il legame con i figli

Fedez ha affrontato anche il delicato tema delle domande che i bambini gli pongono riguardo alla separazione. Ha ammesso che non è facile spiegare la situazione, ma ha cercato di farlo con sincerità, sottolineando che, nonostante la separazione, la famiglia rimane unita. “Anche se ci si separa, si rimane una famiglia”, ha concluso, evidenziando l’importanza di mantenere un legame forte e affettuoso con i figli.

In questo scambio con Vagnato, Fedez ha rivelato molto di più sulla sua vita personale rispetto ad altre interviste, offrendo uno sguardo sincero e profondo su come affronta le sfide quotidiane della paternità e della vita dopo il divorzio.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!