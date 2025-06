I look più memorabili e discutibili alla Settimana della Moda Uomo di Milano 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Settimana della Moda Uomo di Milano ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore, presentando le collezioni per la primavera/estate 2026. Mentre le passerelle sono state il fulcro dell’evento, i vip presenti in prima fila hanno rubato la scena con i loro outfit, alcuni dei quali hanno brillato per eleganza, mentre altri hanno suscitato perplessità. Di seguito, un’analisi dei look più significativi di questa edizione.

Bianca Balti: un’icona di stile

Bianca Balti ha catturato l’attenzione di tutti durante la Settimana della Moda, nonostante non fosse in passerella. La top model ha scelto un look mannish, indossando un completo dal taglio fluido e oversize, che ha esaltato la sua figura. Il blazer grigio antracite, indossato a pelle, e i pantaloni palazzo hanno creato un equilibrio perfetto tra mascolinità e femminilità.

La scelta degli accessori ha ulteriormente elevato il suo outfit: sandali trasparenti con punta affilata e dettagli argentati hanno messo in risalto la sua pedicure impeccabile, mentre una borsetta rigida in vernice nera ha richiamato le tendenze degli Anni 2000. La scelta di mantenere il trucco al minimo e di non indossare gioielli ha reso il suo look ancora più raffinato, incarnando alla perfezione il concetto di minimalismo chic.

Mahmood: un outfit da rivedere

Il cantante Mahmood, noto per il suo stile audace, ha scelto un look che ha suscitato qualche critica durante la sfilata di Prada. I jeans, apparentemente troppo attillati, hanno sollevato interrogativi sulla scelta della taglia, mentre il lavaggio sbiadito non ha contribuito a valorizzare la sua figura. La camicia da boscaiolo, infilata nei pantaloni, e il colletto alzato hanno dato un’aria poco curata, mentre la canottiera bianca che spuntava ha ulteriormente complicato il look.

Gli stivali a punta, che sembravano quasi strappare l’orlo dei jeans, hanno aggiunto un elemento di confusione, così come gli occhiali da discoteca degli Anni 2000, che non si abbinavano affatto al resto dell’outfit. Nonostante questo passo falso, i fan di Mahmood sono certi che il cantante saprà recuperare con stile in futuro.

Michele Morrone: il gangster in passerella

Michele Morrone, noto per i suoi ruoli da boss mafioso, ha portato il suo personaggio anche alla Settimana della Moda. Il suo outfit, un completo in raso lucido, ha richiamato l’immagine di un gangster, con una giacca troppo stretta e pantaloni larghi. La camicia rossa, tenuta aperta sul petto, ha richiamato alla mente le atmosfere di “La febbre del sabato sera”, mentre le scarpe lucide e l’acconciatura gelificata hanno completato il look.

Gli occhiali indossati da Morrone, oltre a proteggere dai riflessi del suo stesso stile, hanno aggiunto un tocco di mistero al suo aspetto. Nonostante il suo outfit potesse sembrare eccessivo, ha sicuramente catturato l’attenzione, dimostrando che il confine tra moda e personaggio può essere sottile.

Stefano Accorsi: eleganza senza tempo

In un contesto di look eccentrici, Stefano Accorsi ha scelto un outfit classico che ha rappresentato una boccata d’aria fresca. Il suo completo blu, abbinato a una camicia beige e mocassini coordinati, ha dimostrato che la semplicità può essere altrettanto efficace. Sebbene il suo look potesse sembrare banale rispetto alle scelte audaci dei colleghi, ha trasmesso un senso di sicurezza e raffinatezza.

La scelta di Accorsi di mantenere un look sobrio ha evidenziato l’importanza di saper bilanciare eleganza e originalità. In un evento dove la stravaganza regnava sovrana, il suo outfit ha dimostrato che a volte meno è di più, e che la normalità può risultare affascinante.

La Settimana della Moda Uomo di Milano ha offerto una varietà di stili e interpretazioni, confermando che la moda è un linguaggio in continua evoluzione, capace di esprimere personalità e creatività.

