La soap opera Tradimento si ferma per Pasquetta: ecco cosa accadrà

La soap opera turca Tradimento, molto seguita dal pubblico di Canale 5, non andrà in onda il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile 2025. Questo stop temporaneo offre l’occasione di esplorare le ultime vicende dei protagonisti e di anticipare ciò che accadrà nel prossimo episodio. Scopriamo insieme i dettagli di questa pausa e le novità in arrivo.

Tradimento: la pausa per Pasquetta

Il palinsesto di Canale 5 subirà una variazione in occasione della Pasquetta. La soap opera Tradimento, che solitamente intrattiene gli spettatori ogni giorno nel pomeriggio e il venerdì anche in prima serata, non verrà trasmessa il 21 aprile 2025. Mediaset ha scelto di sostituire la messa in onda con un doppio appuntamento della soap turca The Family. Gli appassionati di Tradimento possono però stare tranquilli, poiché la serie tornerà regolarmente il giorno successivo, martedì 22 aprile 2025, per continuare a raccontare le intricate storie dei suoi personaggi.

Riepilogo delle ultime puntate di Tradimento

Nell’episodio del 20 aprile 2025, gli eventi si sono intensificati. Dopo l’incidente che ha coinvolto Oylum e la sparatoria che ha colpito Behram, Mualla ha convocato i dipendenti dell’hotel per annunciare che, fino al risveglio del figlio, Kahraman, suo nipote, sarà responsabile degli affari di famiglia. Nel frattempo, la situazione di Tarik si complica: dopo aver effettuato delle analisi, emerge che non è il padre biologico del bambino, scatenando la sua furia contro Guzide e Sezai. Durante una colluttazione, Umit perde conoscenza dopo un colpo alla testa. La tensione aumenta ulteriormente quando Oylum, risvegliatasi, scopre che il suo bambino, Can, è scomparso. Kahraman e Tolga cercano di confortarla e promettono di fare il possibile per ritrovare il piccolo. La situazione si fa drammatica quando Umit accusa Mualla di essere la causa del rapimento.

Anticipazioni sul prossimo episodio di Tradimento

Nella puntata prevista per il 22 aprile 2025, si svelerà che Yesim è la responsabile del rapimento di Can. La donna ha portato il bambino in una struttura sicura. Nel frattempo, Oltan, preoccupato per Tolga, lo esorta a rivelare i suoi sentimenti. In un momento di vulnerabilità, Tolga confessa di essere innamorato di Oylum e promette di fare tutto il possibile per aiutarla a ritrovare il suo bambino. Mualla, nel frattempo, decide di installare una telecamera nella stanza d’ospedale di Behram per monitorare la sua condizione. Sezai, infine, si precipita in aiuto di Ipek, che si trova in difficoltà dopo che la sua carta di credito è stata clonata in una stazione di servizio.

Programmazione di Tradimento

Tradimento continua a essere un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5. La soap opera è trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, con un’ulteriore messa in onda il venerdì sera alle 21.35. Gli episodi del sabato sono programmati per le 14.35, mentre la domenica si può seguire la soap alle 14.20. Con la ripresa delle trasmissioni il 22 aprile, gli spettatori possono aspettarsi ulteriori colpi di scena e sviluppi avvincenti nella trama.

