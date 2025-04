La sitcom Poppa’s House con Damon Wayans e Damon Wayans Jr. cancellata dopo una sola stagione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La cancellazione di serie televisive è un evento comune nel panorama delle reti generaliste americane, dove ogni anno si valutano le performance di nuovi e vecchi programmi. Tra le recenti decisioni, CBS ha annunciato la cancellazione di Poppa’s House, una sitcom che vedeva protagonisti Damon Wayans e Damon Wayans Jr., padre e figlio anche nella vita reale. La serie, che ha debuttato nella stagione televisiva 2024-2025, non ha raggiunto il successo sperato, chiudendo i battenti dopo una sola stagione.

Poppa’s House: trama e cast

Poppa’s House, scritta e prodotta dai due Wayans insieme a Kevin Hench, racconta le avventure di un conduttore radiofonico di successo, Poppa, interpretato da Damon Wayans. Il personaggio, felicemente divorziato, si trova a dover affrontare nuove sfide sia sul lavoro che nella vita familiare. La trama si sviluppa attorno all’arrivo di una nuova co-conduttrice, che mette in discussione il suo approccio professionale, e alla sua vita domestica, dove deve continuare a fare da genitore al figlio adulto, un giovane sognatore che cerca di bilanciare le sue aspirazioni con le responsabilità familiari.

Il cast della serie include anche Essence Atkins, nota per il suo ruolo in First Wives Club, Tetona Jackson di Home Economics e Geoffrey Owens, famoso per la sua partecipazione in The Cosby Show. Nonostante il potenziale della trama e la presenza di un cast di talento, Poppa’s House ha faticato a catturare l’attenzione del pubblico, registrando una media di ascolti di circa 4,1 milioni di spettatori, risultando così la meno vista della stagione.

La reazione di Damon Wayans alla cancellazione

Damon Wayans ha reagito alla notizia della cancellazione con un messaggio di gratitudine, esprimendo il suo apprezzamento per l’esperienza vissuta durante la realizzazione della serie. In un post su Instagram, Wayans senior ha descritto il processo creativo come un “viaggio meraviglioso”, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a rendere Poppa’s House un progetto significativo. Ha dedicato un pensiero speciale a suo figlio, Damon Jr., sottolineando quanto sia stata una gioia lavorare insieme a lui.

Wayans ha concluso il suo messaggio con una nota positiva, affermando di portare con sé amicizie durature e ricordi indimenticabili, nonostante la chiusura della serie. La sua reazione riflette un atteggiamento di riconoscenza, evidenziando l’importanza delle relazioni costruite durante il lavoro e l’impatto emotivo che il progetto ha avuto su di lui.

La cancellazione di Poppa’s House segna la fine di un capitolo per la famiglia Wayans, ma il loro legame e il lavoro insieme rimarranno un ricordo prezioso per entrambi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!