La Sirenetta: ecco chi è Vanessa, la vera villain del film

La sirenetta è un film del 2023 diretto da Rob Marshall. Prodotto dalla Walt Disney Pictures, è il remake live action dell’omonimo film d’animazione Disney del 1989. Sebbene il film abbia riscontrato controversie per la scelta di Bailey nel ruolo di Ariel, la critica cinematografica ha generalmente apprezzato l’interpretazione dell’attrice e la capacità della casa produttrice di creare una principessa Disney per le nuove generazioni.

Ad un certo punto del film la strega del mare Ursula si rende conto che aver trasformato in versione umana Ariel è pressocché inutile siccome potrebbe conquistare il bel principe Eric anche senza la sua melodiosa voce. Si trasforma anche lei, dunque, in una bella ragazza umana di nome Vanessa, cercando di infiltrarsi nel regno e di lanciare un nuovo incantesimo sul giovane uomo per farla innamorare di sé. Questo personaggio è particolarmente apprezzato dal pubblico, tanto da diventare virale su TikTok.

L’attrice che interpreta Vanessa è Jessica Alexander, una giovane attrice e modella che dopo alcune piccole apparizione ha avuto finalmente la possibilità di emergere in un ruolo di particolare importanza. La scelta di un’attrice praticamente sconosciuta è stata fatta con grande consapevolezza, infatti il regista del film ha dichiarato:

Avevamo già Melissa McCarthy a recitare nella parte di Ursula, quindi non volevamo un’altra persona molto famosa a fare Vanessa sarebbe apparso strano. Il fatto è che Jessica è un’attrice straordinaria, molto giovane ma puoi già vedere la sua stoffa.

La giovane attrice arriva ne La Sirenetta alla fine del film, in effetti, e molti utenti sono stupiti che nei soli dieci minuti in cui appare sullo schermo ruba nettamente la scena. La sua interpretazione seduttiva, lo sguardo ambiguo e la risata malefica la attestano immediatamente come la villain perfetta. Qui di seguito il trailer del film “La sirenetta”, remake dell’omonimo film d’animazione Disney.