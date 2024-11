La semifinale di X Factor 2024: tutto ciò che c’è da sapere sul grande evento di stasera

Stasera, giovedì 28 novembre, torna l’atteso appuntamento con X Factor 2024, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. La semifinale si svolgerà presso lo X Factor Arena, dove i dieci artisti rimasti in gara si esibiranno per guadagnarsi un posto nella finale del 5 dicembre, che avrà luogo in una location inedita: Piazza del Plebiscito a Napoli. Sarà la prima finale “in esterna” della storia del programma, un evento che promette di essere unico e straordinario.

Presentazione della serata e del cast

A condurre la semifinale sarà Giorgia, che si trova per la prima volta alla guida di uno show dal vivo dopo aver dimostrato grande empatia con i concorrenti durante le fasi di selezione. La sua presenza sul palco ha suscitato entusiasmo e curiosità, e si prevede che offrirà un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni al pubblico. Accanto a lei, una giuria di esperti del settore musicale formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Questa squadra di giudici si è già distinta per il suo affiatamento e la competenza, offrendo supporto e guida ai concorrenti nelle settimane precedenti.

Ogni giurato avrà il compito di guidare le proprie squadre, composte da tre artisti ciascuna, in un viaggio musicale che culminerà nella semifinale. I concorrenti non si limiteranno a eseguire i brani, ma lavoreranno fianco a fianco con i loro giudici per creare esperienze artistiche uniche, complessivamente migliorate dalla presenza di un’orchestra dal vivo.

I concorrenti e le loro esibizioni

La semifinale vedrà una serie di performance avvincenti da parte dei partecipanti, ognuno dei quali presenterà brani con arrangiamenti speciali per l’orchestra Philharmonic Franciacorta, composta da ventidue elementi. Ogni artista avrà l’opportunità di mostrare il proprio talento e la propria creatività attraverso interpretazioni nuove e rielaborate di canzoni famose.

Nella squadra di Achille Lauro, i Les Votives interpreteranno “You Make Me Feel ” di Sylvester, mentre Lorenzo Salvetti si dedicherà a “Non succederà più”. I PATAGARRI presenteranno un’energica versione di “Stayin’ Alive” dei Bee Gees. Jake La Furia porterà sul palco “Francamente”, affiancando i concorrenti nella realizzazione di “L’amour Toujours” di Gigi D’Agostino.

Agnelli avrà come rappresentante Danielle, che eseguirà “Salirò” di Daniele Silvestri, mentre i PUNKCAKE si cimenteranno con “Do Ya Think I’m Sexy” di Rod Stewart e Mimì con “I Will Survive” di Gloria Gaynor, nella versione dei Cake. Infine, Paola Iezzi presenterà LOWRAH, che interpreterà “All That She Wants” degli Ace Of Base.

Dettagli sulla semifinale e format innovativo

L’evento di stasera non sarà solo una semplice competizione, ma presenterà un formato innovativo. Durante la prima manche, i concorrenti si esibiranno con il supporto dell’orchestra, arricchendo la loro performance con nuove sonorità e profondità espressive. Al termine di questa prima parte, un meccanismo innovativo, lo Škoda Green Light, consentirà ai telespettatori di sostenere il proprio artista preferito attraverso un sistema di votazione che aumenterà i loro voti nel televoto. Il concorrente con più voti avrà così la possibilità di accedere direttamente alla finale.

La serata prevede anche una seconda manche, durante la quale ci sarà un doppio verdetto: il concorrente meno votato sarà eliminato, mentre i penultimi e terzultimi andranno al ballottaggio. Tra le esibizioni attese, i PATAGARRI si esibiranno in “Splendido splendente” di Donatella Rettore, mentre Lorenzo Salvetti offrirà una versione emotiva di “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni. Infine, l’ospite special guest della serata sarà Gazzelle, che arricchirà ulteriormente il programma con la sua presenza.

Come seguire l’evento in diretta

X Factor 2024 sarà visibile in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dalle 21.15. Gli spettatori possono attendere con trepidazione un evento ricco di emozioni, sorprese e competizione, mentre i talenti emergenti si contendono l’opportunità di sfondare nel panorama musicale italiano. Per chi non perderà l’occasione di seguire questa semifinale, ci sarà la possibilità di immergersi nella magia del programma con una narrazione in tempo reale attraverso il liveblogging.