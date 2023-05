La scena iniziale di “Shrek” è rimasta nella mente di molti

Shrek è un film d’animazione del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson, basato sul libro omonimo del 1990 di William Steig. Il film è il primo capitolo della serie cinematografica Shrek, e quinto lungometraggio prodotto dalla DreamWorks Animation. Il film ha incassato 484 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di produzione di 60 milioni di dollari. Shrek è stato nominato per la migliore sceneggiatura non originale e ha vinto il primo Oscar in assoluto per il miglior film d’animazione, categoria introdotta nel 2002. Il New York Times ha inserito il film nella sua lista dei 1000 migliori film di sempre. Nel 2020 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Shrek, la trama

Shrek è un orco che ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole tra cui Pinocchio, il lupo di Cappuccetto Rosso, Biancaneve, i Sette Nani e i Tre Porcellini, sono stati esiliati da Duloc, il feudo di Lord Farquaad, crudele dittatore, che vuole salire al potere come re. E, suo malgrado, Shrek se li ritrova nella sua palude. Allora decide di andare a cercare Lord Farquaad con l’aiuto di Ciuchino, poiché è l’unico in grado di sapere dove si trovi. L’unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. Così Shrek e Ciuchino si mettono in viaggio per un’avventura che cambierà per sempre le loro vite.

La famosa scena iniziale del film

La scena iniziale in cui shrek esce dalla latrina è rimasta ancora oggi nella mente di molti. Qui di seguito la famosa scena che ha dato inizio al primo lungometraggio della serie ampiamente elogiata dalla critica per l’animazione, le interpretazioni vocali, la colonna sonora, la sceneggiatura e l’umorismo, che i critici hanno notato si rivolgevano contemporaneamente ad adulti e bambini.