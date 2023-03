La scena di George che viene portato nel tombino da Pennywise in “It”è da brividi

It è un film del 2017 diretto da Andy Muschietti, adattamento del romanzo It di Stephen King. Il film si concentra sugli avvenimenti narrati nelle parti del romanzo ambientate tra il 1957 e il 1958. La pellicola è stata distribuita negli Stati Uniti l’8 settembre del 2017 mentre in Italia il 19 ottobre dello stesso anno. La data di rilascio inglese (8 settembre 2017) è stata scelta affinché, sommando tutti i numeri presenti nella data (8, 9, 2, 1, 7 e tre 0), venisse fuori 27, il numero di anni in cui Pennywise va in letargo. Il film ha incassato circa 700.000.000 dollari, di cui 320.000.000 in Nord America, e 380.000.000 dollari nel resto del mondo. Difatti è diventato il film horror con più incassi nella storia.

It, la trama

Un gruppo di adolescenti scopre l’esistenza di un’entità malvagia che si nutre delle paure degli esseri umani e che ha le sembianze di un pagliaccio di nome Pennywise. L’essere, che dimora nelle profondità della rete fognaria, è solo uno dei volti della creatura millenaria nota come It, un mostro senza forma che si risveglia ciclicamente per mietere vittime tra i bambini della città. Per sconfiggerlo, i ragazzi devono restare uniti e mantenere vivo il sentimento di amicizia che li lega.

La famosa scena del tombino

Bill Denbrough, un ragazzo balbuziente, regala a Georgie, il suo fratellino più piccolo, una barchetta di carta. Il bambino esce di casa per far navigare la barchetta lungo le strade del quartiere, ma questa cade in uno scarico fognario. Mentre tenta di recuperarla, Georgie vede spuntare dallo scarico un pagliaccio, che gli si presenta come Pennywise, il Clown Danzante. La misteriosa entità invita il bambino ad avvicinarsi con la proposta di restituirgli la barca, per poi staccargli un braccio con un morso e trascinarlo con sé nelle fogne. Qui di seguito la famosa scena di It.