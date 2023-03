la scena della “pizza di riconciliazione” in Breaking Bad è tra le più tragicomiche di sempre

Breaking Bad è una serie televisiva statunitense creata da Vince Gilligan. Definita dalla maggior parte della critica un capolavoro, è considerata una delle più belle ed innovative serie televisive di sempre. Il Guinness World Record l’ha riconosciuta come la serie con più alta valutazione di tutti i tempi, con la quinta stagione che ha un punteggio di 99/100 attribuitole da Metacritic. Breaking Bad può vantarsi anche di tantissimi riconoscimenti, come i 16 Emmy Award, 8 Satellite Award, 6 WGA Award, 2 Golden Globe, 2 DGA Award e tanti altri ancora. Sono tantissime le scene iconiche nel mondo di Breaking Bad, in particolare la scena della “pizza di riconciliazione” è finita nei ricordi di tutti.

Altre opere collegate alla serie

Lo showrunner Vince Gilligan e lo sceneggiatore Peter Gould hanno creato uno spin-off della serie intitolato Better Call Saul, che ha avuto un inaspettato successo, ritenuta da molti anche meglio della serie originale. Trasmesso dall’8 febbraio 2015 al 15 agosto 2022, tale spin-off è incentrato sul personaggio di Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk. L’11 ottobre 2019 invece è uscito il film El Camino – Il film di Breaking Bad, incentrato sul personaggio di Jesse Pinkman.

La famosa scena di Breaking Bad

In questa scena Breaking bad omaggia I Sopranos (Anche se il collegamento non è mai stato confermato). Nel secondo episodio della terza stagione Walter White accompagna Walter Jr. a casa e tenta la riappacificazione con tanto di pizza con Skyler. L’esito fù negativo e e Walter White dalla rabbia scaraventa il cartone di pizza sul tetto, in una maniera tale che sembra essere servita perfettamente. Diventerà una scena talmente epica ed esilarante da costringere Vince Gilligan – nel 2015 – a chiedere ai fan di smetterla di lanciare pizze sul tetto dell’abitazione dei nuovi residenti della casa di Albuquerque. Qui di seguito la famosa scena.